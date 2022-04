Giovedi 21 Aprile 2022 Sky Cinema, Il processo Percy

Belli ciao

Il duo comico di successo Pio e Amedeo nella commedia diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, separati da scelte diverse, si ritrovano dopo anni fra differenze e sogni in comune.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il processo Percy

Christopher Walken e Christina Ricci in una pellicola ispirata a una storia vera. 1988: il contadino settantenne Percy Schmeiser sfida una multinazionale per difendere le proprie terre.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sorelle Vampiro 2 - Pipistrelli nello stomaco

Secondo capitolo nel segno del fantastico con le due teenager vampire. Dakaria si innamora del vampiro rockettaro Murdo ma insieme alla sorella deve fermare gli oscuri piani di Xantor

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Close Range - Vi ucciderà tutti

Vendette e rese dei conti in un action con Scott Adkins. Un ex Marine, disertore della guerra in Iraq, esce allo scoperto per salvare la nipote, rapita da un narcotrafficante messicano.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Into the Grizzly Maze

Nei boschi dell'Alaska per un'avventura mozzafiato con James Marsden, Thomas Jane e Billy Bob Thornton attaccati da un enorme e spaventoso grizzly.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le quattro piume

Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell'800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

E' solo la fine del mondo

Gran Premio della Giuria a Cannes per Xavier Dolan che dirige Marion Cotillard e Vincent Cassel. Uno scrittore torna dalla sua famiglia per comunicare di essere gravemente malato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe cerca moglie

John Landis dirige Eddie Murphy e Arsenio Hall in un cult della commedia anni 80. L'erede al trono di Zamunda fugge a New York dove si finge povero alla ricerca del vero amore (USA 1988)

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Io rimango qui

Road movie dal bestseller di Frank Pope. La sedicenne Steffi, gravemente malata, rifiuta le cure e intraprende un viaggio avventuroso con Steve, un ragazzo alla ricerca di se stesso.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Notre-Dame in fiamme

La pellicola Sky Original di Jean-Jacques Annaud sull'incendio che colpi' la cattedrale parigina nel 2019 e su coloro che sfidarono le fiamme per mettere in salvo tesori inestimabili.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

John Wick - Capitolo 2

Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)