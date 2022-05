Martedi 17 Maggio 2022 Sky Cinema, A Chiara

State of Play

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller fra politica e giornalismo. Un reporter indaga sulla misteriosa morte di una donna, assistente personale di un potente deputato.

A Chiara

Ritratto di un'adolescente coraggiosa diretto da Jonas Carpignano premiato a Cannes. Quando il padre fugge, Chiara fa i conti con un'amara verita'. David di Donatello a Swamy Rotolo.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

Robo

Avventura su una meravigliosa amicizia tra un ragazzo e un robot. Il dodicenne Mitya, amante dei fumetti, crea un profondo legame con A-112, un droide fuggito da un laboratorio bellico.

The Time Machine

Dal classico di fantascienza di H.G. Wells, con Guy Pearce e Jeremy Irons. Uno scienziato inventa una macchina che puo' viaggiare nel tempo e si autotrasporta nel futuro.

Voyagers

Sci-fi di Neil Burger con Colin Farrell, Tye Sheridan e Lily-Rose Depp. In un futuro colpito dal riscaldamento globale, 30 ragazzi vengono coinvolti in una missione spaziale.

The Bodyguard - Guardia del corpo

Esordio al cinema per Whitney Houston, con Kevin Costner in un cult romantico degli anni 90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar minacciata da un maniaco.

Falling - Storia di un padre

Opera prima di Viggo Mortensen, protagonista di un dramma familiare con Lance Henriksen. John si prende cura del papa', affetto da demenza, ma deve tollerare i suoi soprusi.

Mi rifaccio vivo

Commedia surreale di Sergio Rubini con Neri Marcore', Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. Suicidatosi per la sua eterna sfortuna, un imprenditore torna in vita con una seconda possibilita'.

Ghostbusters: Legacy

Jason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l'acchiappafantasmi Egon Spengler

Marnie

La regia di Alfred Hitchcock per un thriller psicologico con Tippi Hedren e Sean Connery. Un uomo scava nel passato della moglie per scoprire le origini delle sue ossessioni.

Il divo

Premio della Giuria a Cannes a Paolo Sorrentino che dirige Toni Servillo per immortalare la storia di Giulio Andreotti: dalla fine del suo ultimo governo fino al processo per Mafia.

