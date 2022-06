Mercoledi 8 Giugno 2022 Sky Cinema, Pazze di me

Pazze di me

Francesco Mandelli in una commedia di Fausto Brizzi. Circondato in famiglia solo da donne, un trentenne fatica a mantenere le relazioni d'amore. Finche' non incontra la deliziosa Giulia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore

Commedia di Wes Anderson con Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton e Bill Murray. 1965: due dodicenni innamorati fuggono nei boschi, mentre una tempesta sta per abbattersi sulla zona.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jurassic Park III

Sam Neill nel terzo capitolo della saga con protagoniste le bestie preistoriche. Il paleontologo Grant torna sull'isola di Sorna e scopre l'esistenza di nuovi mostri piu' evoluti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Oceani

Appassionante documentario narrato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il lungo viaggio di una tartaruga marina conduce alla scoperta di favolosi scenari, a contatto con un magico mondo sommerso.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Bastardi di guerra

Luke Goss, Dolph Lundgren, Chuck Liddell e Mickey Rourke in un action durante la Seconda guerra mondiale. Un manipolo di miltari disadattati viene incaricato di infiltrarsi tra i nazisti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

DellaMorte DellAmore

Rupert Everett e Anna Falchi nell'horror di Michele Soavi tratto dal romanzo di Tiziano Sclavi. Il guardiano di un cimitero e il suo aiutante devono affrontare un'epidemia di zombie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Disobedience

Sebastian Lelio dirige Rachel McAdams e Rachel Weisz in una conturbante storia al femminile. L'amore proibito fra due donne sconvolge la comunita' ebraico-ortodossa di Londra.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lasciali parlare

Meryl Streep in una dramedy di Steven Soderbergh. Per ritirare un premio, una scrittrice salpa verso l'Inghilterra con due amiche e il nipote. Sara' un viaggio pieno di ricordi e rancori.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tower Heist - Colpo ad alto livello

Ben Stiller, Eddie Murphy e Casey Affleck in una action-comedy. Per vendicarsi delle truffe subite da un broker, alcuni clienti ingaggiano un ladro per svaligiare il suo appartamento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'ultima legione

Avventura nell'antica Roma con Colin Firth, Ben Kingsley e Peter Mullan. Dopo l'invasione dei barbari, Odoacre prende il potere. Un gruppo di combattenti lotta per salvare l'impero

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Quattro buone giornate

Glenn Close e Mila Kunis nel biopic candidato agli Oscar 2022 per la canzone originale. Una madre aiuta la figlia tossicodipendente a riabilitarsi. Una sfida lacerante per entrambe.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)