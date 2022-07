Venerdi 1 Luglio 2022 Sky Cinema, Davide e Golia

Davide e Golia

Avventurosa rivisitazione del mitico duello biblico con Matt Berberi e Michael Foster. Armato solo di una fionda, il giovane pastore Davide sfida Golia, il temibile gigante dei Filistei.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La finestra di fronte

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno, Filippo Nigro, Massimo Girotti e Raoul Bova. Una donna riscopre se stessa grazie all'incontro con un anziano smemorato e con un attraente vicino.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Codice Da Vinci

Tom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di omicidio, un esperto di simbologia dovra' svelare uno sconcertante segreto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Wonder

Dall'omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Renegades - Commando d'assalto

Action scritto da Luc Besson, nel cast il premio Oscar J.K. Simmons. Durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals deve recuperare un tesoro sepolto sul fondo di un lago.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Box

Dal regista di 'Donnie Darko', un thriller con Cameron Diaz e James Marsden. Due coniugi ricevono da uno sconosciuto una scatola in legno. Un dono dalle irrevocabili conseguenze.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Incontrerai l'uomi dei tuoi sogni

Anthony Hopkins, Naomi Watts, Josh Brolin e Antonio Banderas in una pungente commedia di Woody Allen. A Londra si intrecciano le crisi coniugali di un uomo anziano e di sua figlia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il concorso

Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw nel biopic su una storica battaglia femminista. Londra, 1970: il 'Women's Liberation Movement' irrompe in segno di protesta al concorso per Miss Mondo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Into the Ashes

Le ceneri di un passato criminale tornano a vivere con Frank Grillo, Marguerite Moreau e Luke Grimes. Un ex rapinatore inizia una nuova vita, ma la vendetta dei vecchi soci lo perseguita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le parole che voglio dirti

Denzel Washington dirige Michael B. Jordan e Chante' Adams nel film dall'autobiografia di Dana Canedy. In missione in Iraq, un soldato scrive un diario per sua moglie e il figlio neonato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)