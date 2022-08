Lunedi 15 Agosto 2022 Sky Cinema, Il talento di Mr.C

Il talento di Mr.C

Nicolas Cage nella parodia di se stesso in una action-comedy con Pedro Pascal. Caduto in disgrazia, l'attore accetta la generosa offerta di un fan, ignorando che l'uomo e' un criminale

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Lezioni di piano

3 Oscar e Palma d'oro al capolavoro di Jane Campion con Holly Hunter e Harvey Keitel. Nuova Zelanda, 1800: una pianista muta vive un'ardente passione con un uomo divenuto suo allievo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili

Quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Piccoli brividi

Divertente avventura con Jack Black nei panni dello scrittore fantasy Robert L. Stine. Le minacciose creature contenute nei suoi manoscritti prendono vita seminando panico e risate.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

State of Play

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller fra politica e giornalismo. Un reporter indaga sulla misteriosa morte di una donna, assistente personale di un potente deputato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

1408

Thriller da un racconto di Stephen King, con John Cusack e Samuel L. Jackson. Uno scettico autore di libri sul paranormale indaga sulla maledizione che incombe sulla stanza di un hotel.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un'avventura

Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica sulle note di Battisti e Mogol. Puglia, anni 70: la ribelle Francesca torna nel paese natio e Matteo vuole riconquistarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Bad Education

Hugh Jackman e Allison Janney nel biopic HBO, miglior TVMovie agli Emmy 2020. Il sovrintendente di un distretto scolastico usa i soldi pubblici per condurre la vita che ha sempre sognato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti ripresento i tuoi

Il regista di 'Giu' al Nord', Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Gunman

Sean Penn e Javier Bardem in un action infuocato. Un ex agente speciale dall'ambiguo passato impugna le armi contro chi lo vuole morto, in un serrato susseguirsi di agguati.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Joe Bell

Mark Wahlberg in un film contro il bullismo, ispirato a una storia vera. Un giovane viene vessato a scuola per la sua omosessualita'. Per difenderlo, il padre attraversera' il paese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)