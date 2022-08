Venerdi 26 Agosto 2022 Sky Cinema, La padrina - Parigi ha una nuova regina

Codice Genesi

Thriller ambientato nel futuro con Denzel Washington e Gary Oldman. In un'America devastata da una catastrofe, un eroe solitario e' in possesso di un libro che puo' salvare l'umanita'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La padrina - Parigi ha una nuova regina

Isabelle Huppert in un avvincente poliziesco. Parigi: una traduttrice del reparto antidroga entra nel crimine dopo aver ascoltato un'importante intercettazione telefonica.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'ultimo dei Mohicani

Un Oscar all'epica avventura di Michael Mann con Daniel Day-Lewis. Nordamerica, 1700: durante le guerre coloniali, un indiano salva la vita alle figlie di un comandante inglese.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bugiardo bugiardo

La comicita' di Jim Carrey esplode in una commedia esilarante. Il piccolo Max esprime il desiderio che il papa', bugiardo cronico, non menta per 24 ore... Sara' una lunga giornata!.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast&Furious 9

Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Half Light

Demi Moore in un thriller a tinte horror. In ritiro su un'isola scozzese per superare la morte del figlio, una scrittrice incontra il giovane e affascinante guardiano del faro..

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Moulin Rouge!

2 Oscar al musical di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Parigi, primo '900: un ricco duca e una malattia ostacolano l'amore fra una ballerina e un poeta squattrinato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Prima di domani

Teen-movie sulla ricerca di se stessi, dal romanzo di Lauren Olivier. Una ragazza rivive piu' volte lo stesso giorno. Sconvolta dall'evento, cerchera' di mettere ordine nella sua vita.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Barb e Star vanno a Vista Del Mar

Kristen Wiig e Annie Mumolo in una colorata commedia con Jamie Dornan. In vacanza in una localita' della Florida, due donne single dovranno salvare l'intera cittadina da un piano criminale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gli anni belli

Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta in una commedia ambientata negli anni 90. Costretta a passare le vacanze nel solito campeggio, la ribelle Elena vivra' un'estate indimenticabile.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tutti lo sanno

Il regista premio Oscar Asghar Farhadi dirige Penelope Cruz e Javier Bardem in un dramma familiare. Una festa di nozze e' turbata da un tragico evento che svela segreti del passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

