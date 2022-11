Giovedi 24 Novembre 2022 Sky Cinema, Hunger Games - Il canto della rivolta Pt.2

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Hunger Games - Il canto della rivolta Pt.2

Seconda parte del capitolo conclusivo della saga con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Donald Sutherland. Katniss guida la Resistenza contro Capitol City e il tirannico presidente Snow.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La promessa - Il prezzo del potere

Isabelle Huppert in un pellicola che entra nel cuore della politica. Prima di concludere il suo mandato, una sindaca vuole realizzare il piano di riqualificazione di una banlieu.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'ombra delle spie

Benedict Cumberbatch in un thriller targato Sky Original tratto da una storia vera. 1960: un uomo d'affari inglese, spia per conto della CIA, viene coinvolto in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ade'le e l'enigma del faraone

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Crew - Missione impossibile

Action ad alta quota. Licenziato per aver disubbidito a un ordine, un ex pilota militare trova lavoro in una compagnia civile e rimane coinvolto in una missione di salvataggio in Asia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il talento del calabrone

Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta in un thriller di Giacomo Cimini. Un DJ radiofonico riceve la chiamata di un uomo che minaccia di farsi esplodere nel centro di Milano.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un giorno come tanti

Jason Reitman dirige Kate Winslet, Josh Brolin e Tobey Maguire in un film dal romanzo di Joyce Maynard. Abbandonata dal marito con un figlio adolescente, Adele accoglie in casa un evaso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Kilo Due Bravo

Dal produttore de 'Il discorso del re', un dramma bellico ambientato in Afghanistan. Per aiutare un commilitone, una pattuglia di soldati rimane intrappolata in un campo minato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura

Leslie Nielsen torna in una delle saghe comiche piu' demenziali di sempre. Tra mille disavventure e gag, un imbranato tenente di polizia deve sventare un losco complotto anti-ecologista

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Northman

Le origini della storia di Amleto nel film epico di Robert Eggers con Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e un grande cast. Il principe norreno e' determinato a vendicare l'omicidio del padre.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A Private War

Rosamund Pike nel biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin. Al servizio del Sunday Times dal 1985, documento' con coraggio e passione numerosi conflitti in varie zone del mondo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Il socio

Dal bestseller di John Grisham, thriller di Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise. Assunto da un prestigioso studio legale, un avvocato inesperto viene coinvolto in loschi intrighi.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)