Martedi 29 Novembre 2022 Sky Cinema, After Yang

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Spider-Man: Homecoming

Tom Holland interpreta l'Uomo Ragno nel film con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

After Yang

Colin Farrell nel film targato Sky Original, premiato al Sundance Festival. Nel futuro, i membri di una famiglia devono fare i conti con il malfunzionamento dell'androide che vive con loro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento piu' delicato della loro lunga vita insieme.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Caterina va in città

Commedia di Paolo Virzi' con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s'immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

War Pigs - Bastardi di guerra

Luke Goss, Dolph Lundgren, Chuck Liddell e Mickey Rourke in un action durante la Seconda guerra mondiale. Un manipolo di miltari disadattati viene incaricato di infiltrarsi tra i nazisti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Songbird

Cupi scenari futuri nel thriller prodotto da Michael Bay. In un mondo in quarantena per il Covid-23, il giovane Nico, immune al virus, vuole salvare la sua ragazza dalla deportazione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

City of Angels - La città degli angeli

Nicolas Cage e Meg Ryan nel remake USA del capolavoro di Wim Wenders 'Il cielo sopra Berlino'. Los Angeles: un angelo custode rinuncia all'immortalita' per l'amore di una dottoressa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La versione di Barney

Paul Giamatti, Rosamund Pike e Dustin Hoffman nella commedia tratta dall'omonimo bestseller. L'eccentrico Barney racconta la propria vita, scandita da tormentate avventure sentimentali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposate le mie figlie!

Commedia di successo sui matrimoni misti. Dopo aver visto tre figlie accasarsi con un arabo, un ebreo e un cinese, i coniugi Verneuil scoprono che la quarta si e' finalmente innamorata..

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Lost City

Romantica avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt. Rapita da un miliardario, una scrittrice di romanzi rosa si inoltra nella giungla alla ricerca di una citta' perduta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Detroit

La regia di Kathryn Bigelow per il resoconto dell'infuocata rivolta avvenuta nel quartiere black di Detroit nel 1967. Un'escalation di violenza che mise in luce gli abusi della polizia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)