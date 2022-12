Mercoledi 30 Novembre 2022 Sky Cinema, Alla vita

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Robin Hood

Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, un arciere si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Alla vita

Riccardo Scamarcio e Lou de Laage nell'opera prima di Stephane Freiss. Una giovane, di famiglia ebrea ortodossa, incontra un uomo con cui esplora il desiderio di ribellarsi alla tradizione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

On the Line

Thriller Sky Original al cardiopalma con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve in diretta la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Remi

Daniel Auteuil in un'avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi. Un bimbo orfano ritrova le sue origini viaggiando attraverso la Francia con un artista di strada.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Timecop - Indagine dal futuro

Jean-Claude Van Damme in un'avventura di fantascienza ispirata a un fumetto cult. Un poliziotto viaggia nel passato per impedire l'omicidio della moglie e smascherare un losco politico.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

No Sudden Move

Don Cheadle, Benicio Del Toro, Ray Liotta e Jon Hamm nel gangster movie di Steven Soderbergh. Detroit, 1955: tre criminali sono incaricati di rubare un documento, ma qualcosa va storto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutte contro lui - The Other Woman

Commedia di Nick Cassavetes, con Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann e Nikolaj Coster-Waldau. Un implacabile playboy subisce la vendetta di sua moglie e delle sue amanti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Qui rido io

Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta nel biopic di Mario Martone premiato con 2 David di Donatello 2022. La storia dell'attore napoletano da cui sono nati i tre fratelli De Filippo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposate le mie figlie! 2

Sequel della fortunata commedia sulla convivenza tra culture differenti. Claude e Marie devono trovare il modo per trattenere le loro figlie che hanno deciso di lasciare la Francia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Spider-Man: Homecoming

Tom Holland interpreta l'Uomo Ragno nel film con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

After Yang

Colin Farrell nel film targato Sky Original, premiato al Sundance Festival. Nel futuro, i membri di una famiglia devono fare i conti con il malfunzionamento dell'androide che vive con loro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)