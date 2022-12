Giovedi 1 Dicembre 2022 Sky Cinema, Jingle Bell Bride - Natale in Alaska

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Tutto tutto niente niente

L'inimitabile Antonio Albanese torna in un triplice ruolo. Eletto sindaco, Cetto finisce in galera dove conosce due malviventi. La liberta' regala al grottesco trio l'ingresso in Parlamento.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dallas Buyers Club

Oscar e Golden Globe a Matthew McConaughey e Jared Leto. 1986: Ron Woodroof scopre di essere malato di Aids. La mancanza di efficaci terapie legali lo spinge a provare farmaci alternativi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jingle Bell Bride - Natale in Alaska

Commedia romantica natalizia. Una Wedding Planner si reca in Alaska alla ricerca di un raro fiore per una cliente famosa. Rimane sedotta dall'atmosfera del luogo e dall'affascinante Matt.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

A-X-L: Un'amicizia extraordinaria

Il valore dell'amicizia in un avventuroso fanta-action. Un giovane biker si imbatte in un sofisticato cane robot, in fuga dagli scienziati che lo hanno progettato per scopi militari.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Elephant White

Kevin Bacon e Djimon Hounsou in un action ambientato in Thailandia. Un killer, ingaggiato per sterminare una gang che opera nella prostituzione minorile, scopre una rete di bugie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Motherless Brooklyn - I segreti di una citta'

Edward Norton dirige e interpreta un noir con Willem Dafoe, Bruce Willis e Alec Baldwin. New York, anni 50: un detective affetto da sindrome di Tourette indaga sull'omicidio del suo capo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La ragazza dei tulipani

Alicia Vikander, Christoph Waltz e Dane DeHaan in un tormentato triangolo amoroso. Amsterdam, XVII secolo: la moglie di un mercante si innamora di un pittore e fugge con lui.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La scelta di Anne - L'evenement

Leone d'oro a Venezia per il film di Audrey Diwan, dall'autobiografia di Annie Ernaux. Francia, 1963: rimasta incinta, una studentessa decide di ricorrere all'aborto clandestino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale

Terzo episodio della celebre saga comica con Leslie Nielsen. Il maldestro tenente Drebin viene richiamato in servizio per sventare il piano di un terrorista durante la notte degli Oscar

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Robin Hood

Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, un arciere si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Alla vita

Riccardo Scamarcio e Lou de Laage nell'opera prima di Stephane Freiss. Una giovane, di famiglia ebrea ortodossa, incontra un uomo con cui esplora il desiderio di ribellarsi alla tradizione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Come un gatto in tangenziale

Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)