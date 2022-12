Venerdi 2 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il Grande Gioco - Ep. 5 e 6

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Il Grande Gioco - Ep. 5 e 6

Kirillov cerca di impossessarsi dei terreni intestati alla ISG: per fermare lui ed Elena, Dino e Corso si alleano. Dino e Corso fanno sfumare l'accordo di Quintana con il Milan, Elena sottrae Lagioia a Corso e scopre la verita' su Kirillov.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Un gelido inverno

Jennifer Lawrence in un avvincente dramma premiato al Sundance. Missouri: una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive con la madre malata e i fratelli.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hachiko - Il tuo miglior amico

Richard Gere in una toccante storia vera. Un cucciolo aspetta ogni giorno il suo padrone alla stazione. Una tragedia spezzera' questa routine, ma non la devozione del fedele animale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nanny McPhee - Tata Matilda

Tocchi di magia e umorismo british con Emma Thompson e Colin Firth. Un vedovo, stressato dai sette pestiferi figli, si rivolge a Tata Matilda, una governante molto speciale..

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Push

Chris Evans e Dakota Fanning in un fanta-action per le vie di Hong Kong. Braccati da un'agenzia governativa, due giovani usano le loro capacita' paranormali per recuperare una valigetta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Doctor Sleep

Dal romanzo di Stephen King, il sequel di 'Shining' con Ewan McGregor. Dan Torrance, diventato adulto, affronta una banda di assassini in cerca di individui dotati di poteri telepatici.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Settembre

Nastro d'argento alla commedia d'esordio di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio. Al ritorno dalle vacanze, si intrecciano i destini di tre personaggi pronti a cambiare vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Free State of Jones

Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico. Guerra civile americana: un contadino si ribella ai soprusi dell'esercito confederato e crea uno stato indipendente.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Dick&Jane - Operazione furto

Commedia con Jim Carrey, Tea Leoni e Alec Baldwin. Licenziato per lo scandalo che ha coinvolto la sua azienda, un manager diventa un inafferrabile rapinatore con la complicita' della moglie.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutto tutto niente niente

L'inimitabile Antonio Albanese torna in un triplice ruolo. Eletto sindaco, Cetto finisce in galera dove conosce due malviventi. La liberta' regala al grottesco trio l'ingresso in Parlamento.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dallas Buyers Club

Oscar e Golden Globe a Matthew McConaughey e Jared Leto. 1986: Ron Woodroof scopre di essere malato di Aids. La mancanza di efficaci terapie legali lo spinge a provare farmaci alternativi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)