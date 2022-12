Domenica 4 Dicembre 2022 Sky Cinema, Father Stu

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Benvenuto presidente!

Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Father Stu

Biopic con Mark Wahlberg, Mel Gibson e Jacki Weaver. Il pugile Stuart Long abbandona il ring e dopo aver tentato la carriera di attore a Los Angeles decide di diventare sacerdote.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)



A Christmas Number One

Commedia natalizia Sky Original con Freida Pinto e Iwan Rheon. In cerca di un successo natalizio per la sua boy band, una manager trova un brano perfetto, scritto da un musicista metal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il gatto con gli stivali

Il celebre felino e' il protagonista dello spin-off della saga di Shrek. Dopo una rapina finita male, l'amicizia fra Gatto e Humpty Dumpty si e' rotta, ma il destino li fara' rincontrare.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Bent - Polizia criminale

Sofia Vergara, Karl Urban e Andy Garcia in un action sul filo della tensione. Un ex detective della narcotici, finito ingiustamente in prigione, vuole scoprire chi lo ha incastrato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Escape Room 2 - Gioco mortale

Secondo capitolo della saga horror-thriller fra enigmi e trappole terrificanti. I sopravvissuti Zoey e Ben vogliono smascherare i creatori dell'escape room, ma l'incubo ricomincia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sapori e dissapori

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Swing - Cuore da campioni

Michael Shannon in uno sport-drama ambientato nel mondo del canottaggio statunitense. Un veterano di guerra deve risollevare le sorti di un team universitario caduto in disgrazia (USA 2021)

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Funeral Party

Frank Oz dirige una commedia dal ritmo indiavolato. Il funerale di un patriarca inglese si trasforma in una baraonda di equivoci, fra droghe, scambi di bare e rivelazioni scottanti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il giustiere della notte

Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake del classico degli anni 70 con Charles Bronson. Per vendicare la sua famiglia, un chirurgo di Chicago si trasforma in uno spietato assassino.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tornare

Cristina Comencini dirige Giovanna Mezzogiorno in un dramma psicologico. Alice torna in Italia per il funerale di suo padre e viene travolta dai ricordi della propria giovinezza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)