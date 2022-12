Lunedi 5 Dicembre 2022 Sky Cinema, Chi Ha Incastrato Babbo Natale?

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia con Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro. Per far fallire Babbo Natale, un'azienda infiltra un truffatore al Polo Nord.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I Goonies

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'immortale

Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli, colpito al petto da Genny Savastano, il suo unico e vero amico. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla di persone in fuga... È il 1980, la terra trema, i palazzi crollano, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: è Ciro di Marzio, da quel giorno in poi tutti lo chiameranno l'Immortale. Anni dopo, quello stesso bambino ormai adulto, sopravvive anche a quel fatidico sparo: allora è vero quello che si dice, l'Immortale non lo uccide nessuno. Ambientato tra la Napoli degli anni ’80 post-terremoto e la Riga odierna, la storia è un continuo dialogo tra il presente di Ciro, esiliato sul Baltico a migliaia di chilometri da casa e dagli ultimi affetti rimasti, e il suo passato da orfano. Dall’infanzia per strada alle fredde estati del nord Europa, dai primi furti all’ultima guerra tra fazioni in lotta: tutto per sopravvivere a un mondo dove l’immortalità in fondo è solo una condanna.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Titane

Palma d'oro a Cannes 2021 per il controverso film di Julia Ducournau con Agathe Rousselle e Vincent Lindon. Una serial killer in fuga assume l'identita' di un ragazzo scomparso da tempo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dog Days

Commedia corale sull'amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Father - Nulla è come sembra

Oscar alla sceneggiatura e ad Anthony Hopkins nel film di Florian Zeller con Olivia Colman. Londra: un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero sconosciuti.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non succede, ma se succede...

Charlize Theron e Seth Rogen in un'irriverente commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua babysitter di un tempo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Benevenuto presidente!

Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Father Stu

Biopic con Mark Wahlberg, Mel Gibson e Jacki Weaver. Il pugile Stuart Long abbandona il ring e dopo aver tentato la carriera di attore a Los Angeles decide di diventare sacerdote.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)