Giovedi 8 Dicembre 2022 Sky Cinema, Cetto c'e' senzadubbiamente

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Cetto c'è senzadubbiamente

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania e' scossa dalla rivelazione della zia morente: e' l'erede naturale di un principe.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

Dan Stevens e Christopher Plummer nel biopic, dedicato allo scrittore inglese Charles Dickens, che racconta la tempestosa creazione di un classico della letteratura: 'Canto di Natale'.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il giorno più bello del mondo

Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Pride and Glory - Il prezzo dell'onore

Edward Norton e Colin Farrell in un dramma poliziesco ambientato a New York. Un detective scopre la colpevolezza del cognato e deve scegliere fra la famiglia e il rispetto della legge.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Box

Dal regista di 'Donnie Darko', un thriller con Cameron Diaz e James Marsden. Due coniugi ricevono da uno sconosciuto una scatola in legno. Un dono dalle irrevocabili conseguenze.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book of Love

Sam Claflin in una commedia romantica targata Sky Original. In Messico per promuovere il suo libro uno scrittore inglese scopre che la traduttrice lo ha trasformato in un romanzo erotico.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Full Time - Al cento per cento

Eric Gravel dirige Laure Calamy, entrambi premiati a Venezia. Parigi: nel giorno di un importante colloquio di lavoro, una madre sola viene ostacolata da un paralizzante sciopero dei mezzi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cose nostre - Malavita

Luc Besson dirige Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una black comedy. Sotto tutela dell'FBI in Francia, un ex boss non rinuncia ai modi da gangster provocando esilaranti malintesi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni 80 'Un giustiziere a New York'. Un ex agente della CIA torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Fatima

Marco Pontecorvo dirige un dramma sul potere della fede. Nel 1917 a Fatima in Portogallo, tre bambini riferiscono di aver visto la Vergine Maria. Migliaia di devoti accorrono sul posto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)