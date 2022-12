Sabato 10 Dicembre 2022 Sky Cinema, Rumba Therapy

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Child 44 - Il bambino n. 44

Tom Hardy e Gary Oldman in un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Urss, anni 50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Rumba Therapy

Commedia di e con Franck Dubosc. Sopravvissuto a un infarto, Tony riprende in mano la sua vita e decide di rintracciare la figlia, ormai adulta, che non ha mai conosciuto

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

La Befana vien di notte

Paola Cortellesi e Stefano Fresi in una fanta-commedia di successo. Maestra di giorno e befana di notte, una donna viene rapita da un giocattolaio. I suoi alunni si uniscono per salvarla.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Baby Boss 2 - Affari di famiglia

Sequel dell'animazione di successo targata Dreamworks. Tim e Ted sono diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro, finche' una missione top secret non li costringe a riunirsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Expatriate - In fuga dal nemico

Aaron Eckhart nell'occhio del ciclone in un action complottistico. Trasferitosi in Belgio con la figlia, un esperto agente della CIA finisce nel mezzo di un'assurda congiura.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Factory - Lotta contro il tempo

Thriller con John Cusack e Jennifer Carpenter. Un poliziotto insegue da tempo un serial killer, finche' lo psicopatico non compie un gesto spiazzante: rapire la figlia dell'agente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Matrimonio con sorpresa

Commedia targata HBO. Un imbroglione seduce la figlia di un senatore degli Stati Uniti per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge pero' che ne e' davvero innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Sette Anime

Gabriele Muccino dirige Will Smith e Rosario Dawson in una commovente pellicola. Per uscire da un momento buio, un uomo decide di aiutare sette sconosciuti a migliorare la propria vita.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Noi e la Giulia

Edoardo Leo dirige e interpreta una commedia con Luca Argentero, Claudio Amendola e Anna Foglietta. In piena crisi esistenziale, tre quarantenni decidono di aprire un agriturismo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Grande Gioco Ep. 7 e 8

Elena pubblica il video di Quintana e Valeria. Corso riesce a riportare Quintana all'Atletico Madrid e ad incastrare Elena. Dino e Corso riescono a estromettere Elena e Kirillov dalla ISG. Prima di morire Dino fa una scelta inaspettata.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sognando Marte

Romanticismo e fantascienza con Lana Condor, Cole Sprouse e Zach Braff. 2049: due studenti universitari uniscono le forze per ricongiungersi con i propri partner sul Pianeta Rosso.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)