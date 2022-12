Venerdi 16 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il Kaiser - Franz Beckenbauer

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Il Kaiser - Franz Beckenbauer

Biopic Sky Original che racconta l'ascesa di Franz Beckenbauer. Un viaggio nella vita e nella carriera di una leggenda del calcio tedesco, campione del mondo da giocatore e da allenatore.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Favolacce

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D'Innocenzo, premiati a Berlino e con 5 Nastri d'Argento. Periferia di Roma: in una comunita' di famiglie la rabbia e' sul punto di esplodere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Bianco Natale

Bing Crosby e Danny Kaye in un classico irrinunciabile. Due artisti di varieta' vengono scritturati per un musical natalizio dal loro vecchio comandante sull'orlo del fallimento.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nonno questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che fara' di tutto per riconquistare il suo spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Segnali dal futuro

Nicolas Cage in un fanta-thriller diretto da Alex Proyas. Un astrofisico scopre che alcuni misteriosi numeri, scritti 50 anni prima, indicano date e luoghi di sciagure passate e future.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

It - Capitolo due

James McAvoy e Jessica Chastain nel sequel tratto dal capolavoro horror di Stephen King. 27 anni dopo i componenti del Club dei Perdenti si ritrovano a Derry per uccidere Pennywise.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Professore per amore

Hugh Grant 'sale in cattedra' in una commedia romantica con Marisa Tomei. Uno sceneggiatore in declino accetta di insegnare scrittura creativa ed entra in sintonia con una studentessa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Quattro buone giornate

Glenn Close e Mila Kunis nel biopic candidato agli Oscar 2022 per la canzone originale. Una madre aiuta la figlia tossicodipendente a riabilitarsi. Una sfida lacerante per entrambe.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Asterix & Obelix al servizio di sua maesta'

Gerard Depardieu e Catherine Deneuve nel quarto live-action dedicato ai due impavidi Galli. La regina di Britannia chiede l'aiuto di Asterix e Obelix per fronteggiare l'avanzata dei Romani (FRA 2012)

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Confusi e felici

Commedia di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Quando un terapeuta depresso lascia il lavoro, i pazienti decidono di fargli tornare la gioia di vivere.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una vita in fuga

Sean Penn dirige e interpreta con la figlia Dylan il biopic su John Vogel. La doppia vita del piu' famoso e inafferrabile truffatore d'America, raccontata dal punto di vista della figlia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)