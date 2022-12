Domenica 18 Dicembre 2022 Sky Cinema, Open Arms - La legge del mare

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Biancaneve

Julia Roberts e' la Regina Cattiva in un'irriverente versione della famosa fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna. Sara' aiutata da 7 nanetti briganti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Open Arms - La legge del mare

Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma per il film con Eduard Fernandez, Dani Rovira e Sergi Lopez che racconta l'incredibile storia vera di Oscar Camps, fondatore di Open Arms.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Natale all'improvviso

Diane Keaton e John Goodman in una pellicola natalizia. Tutte le generazioni della famiglia Cooper si ritrovano per Natale, ma quest'anno ognuno di loro ha un segreto da nascondere.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Karate Kid - La leggenda continua

Sulla scia del cult anni 80, tornano le emozionanti sfide a colpi di arti marziali con Jackie Chan e Jaden Smith. Un maestro di kung-fu insegna a un ragazzino come difendersi dai bulli.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

211 - Rapina in corso

Nicolas Cage in un action ispirato a una delle piu' violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano a fronteggiare una rapina a mano armata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ondata calda

Thriller ricco di passione con Kat Graham e Merritt Patterson. La bella e ambiziosa Claire si innamora della moglie del suo capo, ritrovandosi avviluppata in una torbida rete di seduzione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Brooklyn

Intenso dramma con Saoirse Ronan, sceneggiato da Nick Hornby. Anni 50: la giovane Eilis lascia l'Irlanda per un futuro migliore in America, ma la nuova realta' e' piena di imprevisti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Munich

Eric Bana e Daniel Craig in un thriller di Steven Spielberg. 1972: una squadra speciale ha l'incarico di eliminare i terroristi responsabili dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi vuoi bene

Fausto Brizzi dirige Claudio Bisio e Sergio Rubini in una commedia dolceamara. Un avvocato depresso trova la soluzione per il suo male oscuro quando entra in uno strano negozio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l'estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Beverly Hills Cop II

Dal regista di 'Top Gun', Eddie Murphy nel secondo capitolo della saga. Mentre indaga sul ferimento di un amico, il detective Foley s'imbatte in un traffico d'armi e in una dark lady.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)