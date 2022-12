Mercoledi 21 Dicembre 2022 Sky Cinema, E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito

Walter Veltroni racconta in un documentario la vita e la carriera di Paolo Rossi, uno degli eroi della nazionale italiana che trionfo' ai Mondiali di calcio del 1982.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Ben in Back

Toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges. Un ragazzo lascia la comunita' di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Serendipity - Quando l'amore è magia

Commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York alla vigilia di Natale, ma affidano il loro prossimo incontro al destino.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Poke'mon Detective Pikachu

Justice Smith, Ken Watanabe e Kathryn Newton nel primo live action della serie. A Ryme City, citta' di umani e Pokemon, un ragazzo si allea con il detective Pikachu per trovare suo padre.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere - Olympus has fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della Cia si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Call

Halle Berry e Abigail Breslin in un thriller tesissimo. Una centralinista del 911 deve negoziare con uno psicopatico per salvare una ragazza rapita e rinchiusa in un bagagliaio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il mondo che verrà

Vanessa Kirby, Katherine Waterston e Casey Affleck in un dramma sentimentale. Stati Uniti, 1850: due donne sposate ma infelici stringono tra loro un legame intimo e clandestino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il colore della libertà

Biopic prodotto da Spike Lee. 1961: Bob Zellner, studente universitario dell'Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan, decide di schierarsi in difesa dei diritti degli afroamericani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Belli ciao

Il duo comico di successo Pio e Amedeo nella commedia diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, separati da scelte diverse, si ritrovano dopo anni fra differenze e sogni in comune.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer

Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch in un thriller di Randall Emmett. Florida: due agenti dell'FBI collaborano con un poliziotto locale nell'indagine su un serial killer di donne.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Downton Abbey II - Una nuova era

Secondo film dedicato all'omonima serie. La famiglia Crawley si trasferisce in Costa Azzurra, mentre Lady Mary rimane nella tenuta di Downton Abbey, scelta come location per un film.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)