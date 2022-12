Giovedi 22 Dicembre 2022 Sky Cinema, Run All Night - Una notte per sopravvivere

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jamue Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida la criminalita' organizzata per salvare suo figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'arte di vincere

Biopic sul baseball con Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman. Il manager degli Oakland Athletics elabora un metodo rivoluzionario per rifondare la squadra con un budget ridotto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Natale in affitto

Ben Affleck e James Gandolfini in una scintillante commedia natalizia. Spaventato dalla solitudine, un cinico manager offre dei soldi a una famiglia affinche' passi il Natale con lui.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La musica nel cuore - August Rush

Freddie Highmore e Robin Williams in un film toccante e magico. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Peacemaker

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Old

Gael Garcia Bernal in un thriller di M. Night Shyamalan. Su un'isola tropicale un gruppo di turisti comincia a invecchiare rapidamente. Qual e' l'infernale segreto di quel luogo paradisiaco?

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il fidanzato di mia sorella

Jessica Alba e Salma Hayek seducono Pierce Brosnan in una commedia romantica. Un professore, impegnato in una relazione con la studentessa Kate, si infatua anche della sorella Olivia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Risorto

Il miracolo della Pasqua in un film con Joseph Fiennes. Un tribuno romano indaga sul mistero della scomparsa del corpo di Gesu' per screditare le voci sulla Sua Resurrezione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il sesso degli angeli

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote di Firenze scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito

Walter Veltroni racconta in un documentario la vita e la carriera di Paolo Rossi, uno degli eroi della nazionale italiana che trionfo' ai Mondiali di calcio del 1982.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ben in Back

Toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges. Un ragazzo lascia la comunita' di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Frammenti dal passato - Reminiscence

Noir di fantascienza, opera prima di Lisa Joy, con Hugh Jackman e Rebecca Ferguson. In un futuro distopico, un 'mental detective' che fa rivivere i ricordi, indaga su una cliente scomparsa (USA 2021)

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)