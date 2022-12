Venerdi 23 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il ritratto del Duca

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzi'. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il ritratto del Duca

Commedia biografica con Jim Broadbent, Helen Mirren e Matthew Goode. Londra: un tassista ruba un prezioso quadro dalla National Gallery e chiede al governo un riscatto inconsueto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Grinch

Animazione campione d'incassi targata Illumination tratta dal racconto del Dr. Seuss. Lo scontroso mostriciattolo verde odia lo spirito del Natale ed elabora un piano per sabotare la festa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - La prova decisiva

Tom Cruise in un action al di sopra della legge. Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui e' stato accusato un cecchino dell'esercito.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Chi è senza peccato - The Dry

Eric Bana nel thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Non convinto dalla versione ufficiale dei fatti, un poliziotto torna nella sua citta' per indagare sul suicidio di un amico.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mangia, prega, ama

Alla ricerca della felicita' con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La spia

Thriller biografico ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Arruolatasi nei servizi segreti del suo paese, la diva svedese Sonja Wigert viene assoldata come spia dai nazisti.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jamue Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida la criminalita' organizzata per salvare suo figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'arte di vincere

Biopic sul baseball con Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman. Il manager degli Oakland Athletics elabora un metodo rivoluzionario per rifondare la squadra con un budget ridotto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Harry Potter e i doni della morte: Pt. 1

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)