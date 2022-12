Domenica 25 Dicembre 2022 Natale Sky Cinema, Beata Te

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Beata Te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

A Beautiful Mind

Vincitore di 4 premi Oscar, con Russell Crowe. Il ritratto del genio matematico John Forbes Nash, uomo di grande talento afflitto da una grave forma di schizofrenia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman nel terzo capitolo della saga. Harry scopre che il pericoloso criminale Sirius Black sta arrivando a Hogwarts per ucciderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road

Missione impossibile per Liam Neeson in un action con Laurence Fishburne. Per salvare un gruppo di minatori intrappolati, tre camionisti devono attraversare un lago ghiacciato in primavera.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

On the Line

Thriller Sky Original al cardiopalma con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve in diretta la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marry Me - Sposami

Commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il giorno delle nozze, da celebrare durante un concerto live, una cantante scopre che il fidanzato rockstar la tradisce.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La ricerca della felicità

Esordio hollywoodiano per Gabriele Muccino che dirige Will Smith in un film emozionante. San Francisco, anni 80: un uomo disperato trova la forza di ricominciare grazie a suo figlio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters: Legacy

Jason Reitman dirige il nuovo atteso capitolo della saga cult. Mentre la terra trema misteriosamente, due ragazzi scoprono i segreti del defunto nonno, l'acchiappafantasmi Egon Spengler.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Troppo cattivi

Gangster movie animato targato DreamWorks. La banda capitanata da Mr. Wolf viene catturata. Per sfuggire alla condanna, i criminali fingeranno di essere diventati... troppo buoni.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prendera' due direzioni.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)