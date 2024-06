Guida TV Sky Cinema e NOW: I tre moschettieri - D'Artagnan, Sabato 15 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "I tre moschettieri - D'Artagnan". Questo nuovo colossale adattamento del capolavoro di Dumas vede Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel nei panni dei protagonisti. D’Artagnan, finito nel cuore della guerra, si allea con i leggendari moschettieri Athos, Porthos e Aramis. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Guida romantica a posti perduti". Questo road movie diretto da Giorgia Farina vede Clive Owen e Jasmine Trinca interpretare un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi che girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, viene trasmesso "Eyes Wide Shut". Questo ultimo capolavoro di Stanley Kubrick con Nicole Kidman e Tom Cruise esplora l'intimità di una coppia quando un uomo perde ogni certezza dopo che sua moglie gli svela i suoi sogni proibiti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, va in onda "Pinocchio". Questo spettacolare successo di Matteo Garrone ha vinto 5 David di Donatello e 6 Nastri d'Argento. Il film vede la partecipazione di Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Takers". Questo action movie con Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba e Zoe Saldana segue un'imprendibile banda di rapinatori a New York che vuole mettere a segno un colpo milionario, mentre un testardo detective li bracca. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, va in onda "L'ultima notte di Amore". Pierfrancesco Favino è il protagonista di questo noir diretto da Andrea Di Stefano. Ambientato a Milano, il film racconta l'ultima notte in servizio di un onesto poliziotto che lo trascinerà in una spirale criminosa.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni". Questa pungente commedia di Woody Allen vede Anthony Hopkins, Naomi Watts, Josh Brolin e Antonio Banderas intrecciati in crisi coniugali a Londra. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, viene trasmesso "La vita è meravigliosa". Questo intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart racconta la storia di un uomo sull'orlo della bancarotta che decide di suicidarsi, ma viene salvato da un angelo. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, puoi vedere "Baciato dalla fortuna". Questa commedia degli equivoci con Vincenzo Salemme, Asia Argento e Alessandro Gassmann segue un vigile urbano afflitto dai debiti che tenta la sorte al gioco con risultati inaspettati.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, c'è "We Are Marshall". Questo film diretto da McG e interpretato da Matthew McConaughey racconta la storia vera di un allenatore che cerca di ricostruire la squadra di football della Marshall University dopo un tragico incidente aereo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, va in onda "Mon Crime - La Colpevole Sono Io". Questo film segue Madeleine Verdier, un'attrice squattrinata accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto della sua migliore amica, riesce a dimostrare la sua innocenza e viene assolta per legittima difesa.

