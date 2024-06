Guida TV Sky Cinema e NOW: Precious Cargo - Resa dei Conti, Domenica 16 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Precious Cargo - Resa dei Conti", un rocambolesco action con Bruce Willis, Mark-Paul Gosselar e Claire Forlani, dove un ladro internazionale si trova coinvolto in una pericolosa rapina miliardaria orchestrata dalla sua ex fidanzata. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Perfect Days", il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes, che racconta la vita semplice e perfettamente scandita di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Jack Reacher - La prova decisiva", con Tom Cruise nei panni di un ex ufficiale che arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è stato accusato un cecchino dell'esercito.

Se preferisci una storia avventurosa, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Belle & Sebastien - Amici per sempre", il terzo capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry, dove Sebastien lotta per non separarsi dalla sua fedele amica Belle. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Bumblebee", uno spin-off della saga dei Transformers, dove l'autobot Bumblebee stringe un'amicizia speciale con la giovane Charlie, mentre i servizi segreti sono sulle loro tracce. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Kimi - Qualcuno in ascolto", un thriller di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz, che interpreta una ragazza agorafobica che scopre un crimine registrato su uno smart speaker.

Per una commedia esilarante, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Il padre della sposa", con Steve Martin e Diane Keaton nel remake della celebre commedia, dove un genitore va in tilt alla notizia dell'imminente matrimonio della figlia. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, potrai vedere "Vita segreta di Maria Capasso", con Luisa Ranieri nei panni di una vedova napoletana che scala il mondo del crimine grazie all'aiuto di un malavitoso. Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Belli di papà", una brillante commedia diretta da Guido Chiesa, dove un ricco imprenditore inscena il fallimento della propria azienda per costringere i figli a lavorare.

Infine su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, va in onda "I tre moschettieri - D'Artagnan". Questo nuovo colossale adattamento del capolavoro di Dumas vede Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel nei panni dei protagonisti. D’Artagnan, finito nel cuore della guerra, si allea con i leggendari moschettieri Athos, Porthos e Aramis. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, puoi vedere "Guida romantica a posti perduti". Questo road movie diretto da Giorgia Farina vede Clive Owen e Jasmine Trinca interpretare un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi che girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati.

