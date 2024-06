Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Mio Amico Tempesta, Sabato 22 Giugno 2024

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 sul canale 301, "Il mio amico Tempesta" è una toccante storia di amicizia con Mélanie Laurent. Il film racconta la storia di Zoé, una giovane ragazza cresciuta con il sogno di diventare fantino. Dopo un grave incidente con la sua puledra, Zoé deve affrontare una lunga riabilitazione fisica e mentale. La sua determinazione e il legame speciale con il suo cavallo, Tempesta, la spingeranno a lottare per la vittoria in una competizione equestre, dimostrando che con il coraggio e la passione, nulla è impossibile.

Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 sul canale 302, "I ponti di Madison County" è una love story diretta e interpretata da Clint Eastwood, con Meryl Streep. Tratto dal bestseller di Robert James Waller, il film è ambientato nell'estate del 1965 e racconta l'incontro travolgente tra Robert Kincaid, un fotografo della National Geographic, e Francesca Johnson, una casalinga dell'Iowa. In quattro giorni, la loro vita cambia per sempre, vivendo un amore intenso e irripetibile che lascerà un segno indelebile nelle loro anime. La pellicola è una riflessione sui sacrifici, le scelte e il potere dei legami umani.

Per gli appassionati di azione, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 sul canale 303, c'è "Mission: Impossible". Diretto da Brian De Palma, questo primo capitolo della celebre saga vede Tom Cruise nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt. Dopo una missione fallita, Hunt viene accusato di tradimento e deve fuggire per dimostrare la sua innocenza. In un crescendo di tensione e spettacolari scene d'azione, Hunt deve svelare chi lo vuole incastrare e scoprire il vero colpevole, utilizzando tutte le sue abilità e risorse.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 sul canale 304, "La musica nel cuore - August Rush" è un film toccante e magico con Freddie Highmore e Robin Williams. La storia segue August, un prodigio della musica, che vive nelle strade di New York suonando e cercando di rintracciare i suoi genitori. Attraverso la sua straordinaria abilità musicale, August spera di ritrovare la sua famiglia perduta. Il film è una celebrazione del potere della musica e della speranza, e della forza dei legami familiari.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 sul canale 305, "Big Game - Caccia al presidente" è un action movie con Samuel L. Jackson nei panni del presidente degli Stati Uniti. Dopo essere sopravvissuto a un attentato durante un viaggio in Finlandia, il presidente si imbatte in un coraggioso ragazzino di nome Oskari, che lo aiuta a sopravvivere nella foresta e a sfuggire ai nemici che lo braccano. Insieme, affrontano pericoli e avventure, sviluppando un'amicizia inaspettata e dimostrando che anche nei momenti più critici, il coraggio e la determinazione possono fare la differenza.

Gli amanti del thriller possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 sul canale 306 per "Secret Windows". Questo film vede Johnny Depp nel ruolo di uno scrittore in crisi che si ritira in una casa di campagna per trovare ispirazione. La sua tranquillità viene sconvolta dall'arrivo di un misterioso personaggio, John Shooter, che lo accusa di plagio e inizia a ossessionarlo. Basato su un racconto di Stephen King, il film esplora temi di paranoia, creatività e follia, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo momento.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 sul canale 307, "Buongiorno papà" è una commedia diretta e interpretata da Edoardo Leo, con Raoul Bova e Marco Giallini. La storia segue la vita di Andrea, un quarantenne single e di successo, che viene sconvolta dall'arrivo improvviso di Layla, una ragazza di diciassette anni che afferma di essere sua figlia. Con l'aiuto del suo migliore amico e di un eccentrico nonno, Andrea impara a fare il padre e a gestire le nuove responsabilità, scoprendo l'importanza della famiglia e delle relazioni autentiche.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 sul canale 308, "Hereafter" è un film diretto da Clint Eastwood con Matt Damon. La trama esplora il mistero della vita dopo la morte attraverso tre storie intrecciate: quella di un uomo con il dono di comunicare con i defunti, quella di una giornalista sopravvissuta a uno tsunami e quella di un giovane londinese che perde il fratello gemello. Eastwood affronta temi di perdita, redenzione e speranza, offrendo una meditazione profonda sul significato dell'esistenza e il legame tra i vivi e i morti.

Per una serata di risate, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 sul canale 309 c'è "Come ammazzare il capo... e vivere felici". Questa scatenata black comedy con Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey racconta la storia di tre amici che, stanchi delle angherie dei loro capi, decidono di elaborare un piano per eliminarli. Tra situazioni esilaranti e paradossali, il film esplora le dinamiche lavorative tossiche e la rivincita contro i superiori oppressivi, con un mix di umorismo nero e satira sociale.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 sul canale 310, ritorna "Man of Tai Chi". Questo action movie diretto da Keanu Reeves segue la storia di un giovane talento del tai chi che entra nel mondo dei combattimenti illegali per guadagnare soldi facili. Con un equilibrio perfetto tra scene di combattimento mozzafiato e riflessioni sulla moralità, il film esplora il conflitto tra tradizione e modernità, mostrando come la purezza del tai chi possa essere corrotta dalla brama di denaro e potere.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 sul canale 311, "Palazzina Laf" è un dramma sociale diretto da Michele Riondino, che interpreta anche il protagonista. La storia segue un operaio dell'Ilva di Taranto, reclutato da un dirigente per raccontare ciò che accade all'interno della fabbrica. Con Elio Germano, il film offre uno sguardo realistico e crudo sulle condizioni lavorative difficili e la lotta per i diritti dei lavoratori, mettendo in luce le dinamiche di potere e le ingiustizie sociali.

