Guida TV Sky Cinema e NOW: Allied - Un'Ombra nascosta, Lunedi 24 Giugno 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e iin streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Allied - Un'Ombra nascosta". Questo avvincente spy-story vede protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard nei panni di due spie che, durante la Seconda guerra mondiale, s'innamorano durante una missione segreta. Tuttavia, la loro relazione viene messa a dura prova quando emergono sospetti di tradimento e inganni, gettando ombre oscure sul loro amore e sul loro futuro. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Blade Runner 2049". Questo sequel del cult di fantascienza del 1982, diretto da Denis Villeneuve, vede Ryan Gosling nei panni dell'agente K, un blade runner che scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe destabilizzare ciò che resta della società. Con l'aiuto del leggendario Rick Deckard (interpretato da Harrison Ford), K si avventura in una missione che lo porterà a confrontarsi con il suo passato e con le verità nascoste sul futuro dell'umanità. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "The Terminal". Diretto da Steven Spielberg, questo film racconta la storia di Viktor Navorski (Tom Hanks), un turista dell'Europa dell'Est bloccato nell'aeroporto JFK di New York a causa di un colpo di stato nel suo paese natale. Incapace di tornare a casa e impossibilitato a entrare negli Stati Uniti, Viktor si stabilisce nell'aeroporto, trovando modi creativi per sopravvivere e finendo per innamorarsi di una hostess (Catherine Zeta-Jones).

Per chi preferisce un film basato su una storia vera, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Italo". Marco Bocci interpreta il sindaco di Scicli, una piccola città siciliana, che viene conquistata dal carisma di Italo, un cane randagio che diventa un'attrazione per cittadini e turisti. Il film racconta la storia di un'amicizia straordinaria tra l'animale e la comunità, mettendo in luce temi di amore, accettazione e comunità. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "Into the Sun". Questo yakuza-movie vede Steven Seagal nei panni di Travis Hunter, un agente della CIA inviato a Tokyo per indagare sulla morte di un politico, ucciso brutalmente dalla mafia giapponese. Con l'aiuto di un giovane agente (Matthew Davis), Hunter si addentra nel mondo oscuro della yakuza, cercando giustizia e vendetta. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai vedere "30 Giorni di buio". Questo horror vede Josh Hartnett nei panni dello sceriffo Eben Oleson, che deve proteggere la cittadina di Barrow, in Alaska, da un'orda di vampiri assetati di sangue che approfittano della lunga notte artica per compiere stragi. Un film ricco di tensione e terrore, dove la sopravvivenza diventa una lotta disperata contro il tempo e le creature della notte.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, puoi divertirti con "Com'è bello far l'amore". Questa commedia di Fausto Brizzi vede Fabio De Luigi e Claudia Gerini nei panni di una coppia sposata con problemi sessuali che decide di rivolgersi a Max (Filippo Timi), un pornodivo, per riaccendere la passione nella loro relazione. Tra situazioni imbarazzanti e gag esilaranti, il film esplora con ironia le dinamiche di coppia e la ricerca del piacere. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "Arancia meccanica". Questo leggendario cult diretto da Stanley Kubrick, con Malcolm McDowell nel ruolo di Alex DeLarge, racconta la storia di un giovane teppista londinese dedito alla violenza e al crimine. Arrestato e sottoposto a una controversa terapia di rieducazione, Alex affronta le conseguenze delle sue azioni in un futuro distopico e violento. Su Sky Cinema Comedy HD, nello stesso orario sul canale 309, trovi "I Babysitter". Questa commedia italiana vede Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini in una storia esilarante dove un impiegato accetta di badare al figlio del suo capo, ma la situazione degenera rapidamente in una serie di avventure e disavventure comiche.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Primal" e "La donna che visse due volte". "Primal" è un action movie con Nicolas Cage nei panni di un cacciatore di animali esotici che deve affrontare un criminale su una nave piena di bestie feroci. "La donna che visse due volte" è un thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak, che esplora il tema del doppio e della follia attraverso la storia di un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica, finendo per essere coinvolto in un vortice di ossessione e inganno.

