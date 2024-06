Guida TV Sky Cinema e NOW: Un altro ferragosto, Giovedi 27 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema trovi una selezione di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:45, c'è "Un altro ferragosto". Questo sequel del cult di Paolo Virzì, "Ferie d’agosto", riunisce un grande cast di star italiane per raccontare l'incontro, quasi trent'anni dopo, delle famiglie Molino e Mazzalupi a Ventotene. Con un mix di nostalgia e umorismo, il film promette di essere una riflessione divertente e affettuosa sulle dinamiche familiari e sul tempo che passa. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, puoi vedere "Ferrari", diretto da Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz. Ambientato a Modena nel 1957, il film esplora le crisi aziendali e coniugali di Enzo Ferrari, l'uomo dietro il leggendario marchio automobilistico. Ossessionato dalla competitività delle sue auto, Ferrari affronta sfide personali e professionali in un racconto intenso e avvincente. Su Sky Cinema Collection HD, alla stessa ora, c'è "Schindler's List - La lista di Schindler", il drammatico kolossal di Steven Spielberg che ha vinto 7 Oscar. Con Liam Neeson e Ben Kingsley, il film narra la vera storia di Oskar Schindler, un tedesco che salvò centinaia di ebrei dalla Shoah impiegandoli nella sua fabbrica. È un film toccante e potente che riflette sugli orrori dell'Olocausto e sulla possibilità di umanità in tempi di oscurità.

Per una serata di magia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, c'è "Harry Potter e l'ordine della fenice". In questa quinta avventura, Daniel Radcliffe interpreta Harry Potter che scopre l'esistenza di un'associazione segreta pronta a combattere Voldemort, il quale sta per fare il suo ritorno a Hogwarts. Con colpi di scena e magie, il film cattura lo spirito della serie di J.K. Rowling. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00, trovi "Mio padre è un sicario". Quando Ashley viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio la vita sua e della figlia, si rivolge al padre Matt, che ora vive alle Isole Cayman. Con azione e tensione, il film segue una trama avvincente di pericoli e legami familiari. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora, c'è "L'uomo senza ombra". Questo thriller con Kevin Bacon ed Elisabeth Shue, diretto dal regista di "Basic Instinct", racconta la storia di uno scienziato che sperimenta su se stesso il siero dell’invisibilità. Il film esplora le conseguenze terribili e inaspettate di questa trasformazione, offrendo brividi e suspense.

Per una serata più leggera, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, c'è "Il cacciatore di ex". Gerard Butler e Jennifer Aniston sono i protagonisti di questa commedia romantica, in cui un cacciatore di taglie segue le tracce dell'ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio. Il film offre una combinazione di romanticismo, humor e avventura. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00, c'è "Machine Gun Preacher". Diretto da Marc Forster e interpretato da Gerard Butler e Michelle Monaghan, il film è tratto da una storia vera. Racconta la vicenda di un ex spacciatore che, uscito di prigione, parte per un viaggio missionario in Sudan, trovando una nuova ragione di vita nel salvare bambini dai pericoli della guerra. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, c'è "World War Z". Marc Forster dirige Brad Pitt in questo disaster-movie di successo, dove un impiegato dell’ONU deve salvare l'umanità da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana. Con scene adrenaliniche e una trama coinvolgente, il film offre un'esperienza di puro intrattenimento apocalittico.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, puoi vedere "Il piacere è tutto mio". Emma Thompson e Daryl McCormack sono i protagonisti di questa commedia romantica che esplora la “sex positivity”. Nancy Stokes, un'insegnante in pensione, decide di svelare i misteri del sesso con l'aiuto di Leo Grande, un accompagnatore professionista. Il film affronta temi di scoperta personale e accettazione con leggerezza e profondit

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Un altro ferragosto

Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzì "Ferie d’agosto". Quasi trent'anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. Ora disponibile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Schindler's List - La lista di Schindler Drammatico

7 Oscar al kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. La vera storia del tedesco Oskar Schindler che salvò centinaia di ebrei dalla Shoah, impiegandoli nella sua fabbrica.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e l'ordine della fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mio padre è un sicario

Quando Ashley viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio la vita sua e della figlia, si rivolge al padre Matt che attualmente vive alle Isole Cayman.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo senza ombra

Paura senza volto in un thriller con Kevin Bacon ed Elisabeth Shue, dal regista di "Basic Instinct". Uno scienziato sperimenta su se stesso il siero dell’invisibilità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il cacciatore di ex

Graffiante commedia romantica con Gerard Butler e Jennifer Aniston. Un cacciatore di taglie segue le tracce dell'ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Machine Gun Preacher

Marc Forster dirige Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Uscito di prigione, un ex spacciatore parte per un viaggio missionario in Sudan.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

World War Z

Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un impiegato dell’ONU deve salvare l'umanità da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il piacere è tutto mio

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity”. Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso: è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva, dopo la morte del marito che non l’ha mai soddisfatta pienamente. Per questo ha fissato appuntamento per una sessione con Leo Grande, accompagnatore, intrattenitore e terapeuta del sesso che promette di darle ciò che non ha mai avuto. Ma mettersi a nudo di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)