Guida TV Sky Cinema e NOW: The Fabelmans, Venerdi 28 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema, c'è una selezione di film che spaziano dal dramma alla commedia, dal thriller all'azione. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45, puoi vedere "The Fabelmans". Vincitore del Golden Globe al miglior film e alla regia, questa è l'opera più autobiografica di Steven Spielberg. Con Michelle Williams, Paul Dano e Gabriel LaBelle, il film racconta la storia di Sammy, un ragazzo attratto dal cinema sin da bambino che si rifugia nella settima arte quando l’armonia della sua famiglia si incrina. Questo film toccante esplora il potere del cinema e l'importanza dei sogni. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, trovi "Le fate ignoranti", un film manifesto di Ferzan Ozpetek che ha vinto 4 Nastri d'argento. Con Margherita Buy e Stefano Accorsi, la storia si svolge a Roma dove una donna borghese, rimasta vedova, scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito. Il film offre una riflessione sulle relazioni, i segreti e le nuove scoperte che possono sconvolgere la nostra esistenza. Per gli appassionati di magia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 c'è "Harry Potter e il principe mezzosangue". Diretto da David Yates, questo sesto capitolo della saga vede Harry Potter scoprire i segreti della magia nera attraverso un manuale misterioso. Ma per sconfiggere Voldemort, Harry avrà bisogno dell'aiuto del professor Lumacorno. Un film che mescola avventura, mistero e crescita personale.

Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00, puoi vedere "Il fuggitivo". Con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, questo film d'azione racconta la storia di un medico, condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie, che riesce a fuggire. Braccato da un agente determinato, deve trovare il vero killer per dimostrare la sua innocenza. Con scene mozzafiato e una trama avvincente, è un classico del genere. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora, c'è "Rischio a due". Questo thriller con Matthew McConaughey e Al Pacino esplora il mondo delle scommesse sportive. Un ex campione di football diventa il braccio destro di un consumato giocatore d'azzardo, affrontando le insidie e le sfide di questo ambiente rischioso. Il film offre un mix di tensione e intrighi. Per una serata più leggera, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, c'è "Friends with Money". Con Jennifer Aniston, Joan Cusack, Frances McDormand e Catherine Keener, questa commedia al femminile racconta la storia di quattro amiche di Los Angeles che, raggiunti i 40 anni, fanno un bilancio delle loro vite. Tra risate e riflessioni, il film esplora l'amicizia e le dinamiche personali.

Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00, c'è "Le ragazze di Wall Street". Con Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles, il film è ispirato a una storia vera. Racconta di un gruppo di spogliarelliste che si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan. Un film che mescola dramma e azione, esplorando temi di giustizia sociale e rivalsa. Per una commedia di culto, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, c'è "2 single a nozze". Con Owen Wilson e Vince Vaughn, il film racconta la storia di due amici che si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare. Ma alle nozze della figlia di un senatore, finiscono nei pasticci, tra situazioni comiche e malintesi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi vedere "Un altro ferragosto". Questo sequel del cult di Paolo Virzì "Ferie d’agosto" riunisce un grande cast di star italiane, raccontando l'incontro delle famiglie Molino e Mazzalupi a Ventotene quasi trent'anni dopo. Una commedia che mescola nostalgia e humor, riflettendo sulle dinamiche familiari e il passare del tempo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, c'è "Ferrari". Diretto da Michael Mann e con Adam Driver e Penelope Cruz, il film è ambientato a Modena nel 1957 e racconta le crisi aziendali e coniugali di Enzo Ferrari. Ossessionato dalla competitività delle sue auto, Ferrari affronta sfide personali e professionali in un racconto intenso e coinvolgente.

