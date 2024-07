Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 3, Mercoledi 3 Luglio 2024

Questa sera su Sky Cinema, il palinsesto offre una varietà di film che spaziano dall'azione alla commedia, dal dramma alla fantascienza, garantendo una serata di intrattenimento per ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "I mercenari 3" vede il ritorno del cast stellare in questo terzo capitolo della saga action. La ricomparsa di un nemico storico costringe Barney a reclutare nuove forze per un'ultima, adrenalinica missione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Il tenente ottomano" racconta una storia d'amore ambientata alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Protagonisti Ben Kingsley e Josh Hartnett, in un dramma che segue un'infermiera americana che lascia il suo paese per una missione medica nell'Impero Ottomano.

Gli amanti dei classici possono sintonizzarsi su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 per "C'era una volta in America". Questa versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone, con Robert De Niro e la musica di Ennio Morricone, racconta l'epopea di due gangster attraverso le loro vite e amori. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "Heidi" porta sullo schermo l'amato personaggio dei cartoon. Questa emozionante avventura con Bruno Ganz narra l'infanzia della gioiosa Heidi tra i monti della Svizzera e il suo trasferimento a Francoforte. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "Matrix Revolutions" conclude la trilogia cult di fantascienza. Keanu Reeves nei panni di Neo cerca l'aiuto dell'Oracolo per fermare l'avanzata delle macchine contro Zion.

Gli appassionati di horror possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 per "M3GAN", un film con tocchi umoristici e fantascientifici. Allison Williams interpreta un'esperta di robotica che costruisce un androide per proteggere la nipotina orfana, ma le cose prendono una piega inaspettata. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Amore, bugie e calcetto" è una divertente commedia con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro. La storia segue sette amici inseparabili che si trovano a dover cambiare ruolo sia sul campo da calcio che nella vita. Per un dramma delicato, "I limoni d'inverno" su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, diretto da Caterina Carone, racconta la nascita di un profondo dialogo tra due vicini di casa, interpretati da Christian De Sica e Teresa Saponangelo, che permetterà loro di aiutarsi reciprocamente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo" è una commedia a tinte gialle con Jon Hamm e Tina Fey. Ambientata in una polverosa città dell'Arizona, il capo della polizia deve affrontare gli omicidi di due donne con lo stesso nome.

Se ti sei perso qualche film, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 c'è "Succede anche nelle migliori famiglie", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Asteroid City" di Wes Anderson ti porta in un'immaginaria città nel deserto americano nel 1955, dove una convention di giovani astronomi viene sconvolta da eventi spettacolari

