Guida TV Sky Cinema e NOW: Mean Girls, Martedi 9 Luglio 2024

La figlia del prigioniero

La figlia del prigioniero è una commovente storia di redenzione di un uomo che lotta per ritrovarsi con i suoi familiari e proteggerli da un passato violento.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blow

Johnny Depp nella storia vera di un gangster della droga. Anni '70: George Jung diventa il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di Pablo Escobar.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro

Andrew Garfield e Jamie Foxx nel secondo capitolo di Marc Webb. Tormentato dalla sua doppia identità e dal rapporto con Gwen, l'Uomo Ragno dovrà affrontare un nuovo nemico.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mean Girls

Remake del teen movie con Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Dopo aver vissuto in Kenya, la sedicenne Candy ritorna negli Stati Uniti per frequentare il liceo. Nel cast Jon Hamm e Tina Fey.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Repo Men

Adrenalinico action fantascientifico con Jude Law e Forest Whitaker. In un futuro in cui è possibile comprare sofisticati organi artificiali, i Repo Men fanno visita a chi non paga.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Volo Pan Am 73

Avvincente thriller che racconta la vera storia di Neerja Bhanot, la coraggiosa hostess del volo dirottato da gruppo terroristico nel 1986.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

What Women Want - Quello che le donne vogliono

Mel Gibson ed Helen Hunt in una spiritosa commedia. Dopo un incidente domestico, un pubblicitario scopre di saper leggere nella mente delle donne. Un potere che scatenerà spassosi equivoci.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oltre le regole - The Messenger

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Palace

Roman Polanski dirige una divertente commedia nera con un cast internazionale. Al Palace Hotel di Gstaad fervono i preparativi per il Capodanno dell'anno 2000 di facoltosi clienti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pare parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Zero Dark Thirty

1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)