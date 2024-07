Guida TV Sky Cinema e NOW: Caracas, Giovedi 11 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) e Sky Cinema Drama HD (canale 308 alle 21:40), "Caracas" ti porta in una Napoli tanto affascinante quanto spaventosa, dove Marco D'Amore, anche alla regia, e Toni Servillo interpretano tre personaggi in cerca di salvezza. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, c'è "Bastardi senza gloria". Quentin Tarantino offre una rilettura della Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, che ha vinto l'Oscar per il suo ruolo. Un gruppo di soldati americani viene inviato a Parigi con la missione di uccidere Hitler.

Caracas

Marco D'Amore torna alla regia ed è anche protagonista con Toni Servillo. In una Napoli che terrorizza e affascina allo stesso tempo, tre personaggi cercano una via di salvezza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.40/canale 308)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man 2

Secondo capitolo della trilogia con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. Oscar agli effetti speciali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer

Hiccup, ragazzino nato in una tribù vichinga, vive in un villaggio isolato, dove la terra è fredda e abitata dai draghi. Il giovane, di fisico esile e magro, non è portato al combattimento come tutti i suoi coetanei e questo è un problema non da poco, soprattutto per via del fatto che è anche il figlio del capo villaggio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'uomo sul treno

Liam Neeson e Vera Farmiga in un action che mescola suspense e azione. Un pendolare accetta un'allettante offerta da una donna misteriosa, ma scopre di essere vittima di un inganno.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

CUB - Piccole prede

Pericoli mortali in un mix di suspense e avventura. Un gruppo di boy scouts diventa il bersaglio di un bracconiere psicopatico che ha disseminato la foresta di trappole letali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il buongiorno del mattino

Harrison Ford, Diane Keaton e Rachel McAdams in una commedia scatenata. Una produttrice deve risollevare un programma mattutino. Si troverà al centro di una guerra fra veterani della Tv.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Indovina Chi?

Franck Dubosc in una commedia dal tocco fantastico. I membri della famiglia Morel passano il tempo a litigare, finché una mattina ognuno di loro si risveglia nel corpo di un altro.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 20.55/canale 309)

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà

Jeff Bridges e Ryan Reynolds in un fanta-action dall'omonima graphic novel. Un pistolero del West e un detective di Boston, entrambi defunti, entrano in un corpo di polizia ultraterreno.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

One Life

One Life racconta la vera storia di Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini dall'orrore della Shoah. Con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)