Guida TV Sky Cinema e NOW: La Sala Professori, Giovedi 25 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera Sky Cinema offre una selezione ricca e variegata di film per tutti i gusti, a partire dalle 21:00. Su Sky Cinema Uno HD, sul canale 301, potrai seguire "Moglie e marito". Questa vivace commedia vede Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak nei panni di un medico e di una conduttrice televisiva che, a causa di un esperimento scientifico andato storto, si ritrovano a vivere nei corpi dell’altro. Le situazioni comiche e imbarazzanti che ne derivano offrono un intrattenimento spassoso mentre cercano di gestire le rispettive vite professionali e personali, scoprendo dettagli inaspettati l'uno sull'altro. In alternativa, su Sky Cinema Due HD, canale 302, alle 21:15 andrà in onda "La sala professori". Ambientato in una scuola di Amburgo, questo film segue un’insegnante idealista che, nel tentativo di risolvere alcuni furti, innesca una serie di eventi imprevisti e caotici, mostrando le complicazioni di cercare di fare la cosa giusta in un ambiente scolastico già complesso. Sky Cinema Collection HD, sul canale 303, trasmette "Caccia a Ottobre Rosso" allo stesso orario. Questo thriller di spionaggio, con Sean Connery e Alec Baldwin, si svolge durante la Guerra Fredda e segue un sottomarino atomico diventato il fulcro di una pericolosa partita di strategie internazionali, mentre un agente della CIA cerca di prevenire una crisi globale.

Se preferisci un’avventura spaziale, sintonizzati su Sky Cinema Family HD alle 21:00, canale 304, per "Ender's Game". Con Harrison Ford nel ruolo di un comandante esperto, il film si svolge in un futuro in cui la Terra addestra giovani soldati attraverso simulazioni avanzate per affrontare una minaccia aliena. Il giovane Ender Wiggin, interpretato da Asa Butterfield, deve superare prove decisamente più difficili di quanto immaginato. Per un action-thriller, guarda Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, dove andrà in onda "The Peacemaker". In questo film, George Clooney e Nicole Kidman indagano su un disastro nucleare in Russia, con implicazioni devastanti che minacciano la sicurezza globale. Sky Cinema Suspense HD, sul canale 306, presenta "Io ti troverò" alle 21:00. Questo avvincente thriller racconta la disperata ricerca di un uomo per la fidanzata scomparsa, che lo porta a scoprire verità sconvolgenti e affrontare pericoli imprevisti.

Se cerchi una commedia romantica, Sky Cinema Romance HD offre "Come la prima volta" alle 21:00 sul canale 307. Diane Lane interpreta Amie, una donna che, dopo un doloroso divorzio, ritrova la passione per la vita e l'amore con un uomo molto più giovane, esplorando temi di rinascita e amore a qualsiasi età con emozione e ironia. Per un dramma avvincente, sintonizzati su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308 per "Gotti - Il primo Padrino". John Travolta interpreta il leggendario mafioso John Gotti, raccontando la sua ascesa e carriera nel crimine organizzato, offrendo uno spaccato della dura realtà del mondo mafioso. Se ti piacciono le commedie classiche, guarda Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 per "Sapore di Mare". Questo film, diretto da Carlo Vanzina, segue le avventure di vacanzieri nella Versilia degli anni '60, con Jerry Calà e Christian De Sica che offrono uno spaccato divertente e nostalgico delle vacanze estive italiane.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, canali 310 e 311, alle 21:15, saranno trasmessi rispettivamente "Flight" e "Il capitale umano". "Flight", diretto da Robert Zemeckis, vede Denzel Washington nei panni di un pilota alcolizzato che deve affrontare le conseguenze di un pericoloso atterraggio di emergenza. "Il capitale umano", diretto da Paolo Virzì, racconta l’incidente mortale che segna il destino di due famiglie in Brianza, portando alla luce segreti e tensioni tra i protagonisti.

Moglie e marito

Commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. A causa di un esperimento scientifico, un medico e sua moglie, conduttrice televisiva, ritrovano uno dentro il corpo dell'altra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La sala professori

In una scuola di Amburgo, un'insegnante idealista indaga su alcuni furti sperando di fare giustizia ma la sua iniziativa provoca una reazione incontrollabile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Caccia a Ottobre Rosso

Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ender's Game

Harrison Ford di nuovo al comando di una nave in un’avventura spaziale. Temendo un attacco alieno, la Terra addestra i suoi piccoli guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Peacemaker

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io ti troverò

Sconvolgenti verità attendono un uomo alla ricerca della fidanzata scomparsa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come la prima volta

L'amore è senza età in questa commedia dalle forti emozioni. Dopo un doloroso divorzio, la trentacinquenne Amie instaura una relazione con un ragazzo, riscoprendo la passione per la vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gotti - Il primo Padrino

John Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sapore di Mare

Celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica. Nella Versilia degli anni 60 si intrecciano le vicende di un gruppo di vacanzieri in cerca di avventure.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Flight

Robert Zemeckis dirige il premio Oscar Denzel Washington in una drammatica avventura nei cieli. Un pilota alcolizzato e' chiamato a compiere un pericoloso atterraggio di emergenza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il capitale umano

Paolo Virzì dirige Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Brianza: un incidente mortale segna il destino di due famiglie in un lento riaffiorare di segreti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)