Guida TV Sky Cinema e NOW: Nina dei Lupi, Domenica 28 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), va in onda Nina dei Lupi. In questo dramma fantascientifico, una tempesta solare globale mette fuori uso tutta la tecnologia del pianeta. In un piccolo paesino montano, viene trovata una neonata che viene chiamata Nina. Il film esplora come questa nuova vita influisca sulla comunità e sulle sue dinamiche in un mondo improvvisamente privato di ogni tecnologia. Sky Cinema Due HD offre alle 21:15 (canale 302) Zodiac, un thriller di David Fincher basato su eventi reali. Ambientato a San Francisco nel 1969, il film segue il tentativo di un gruppo di investigatori e giornalisti di catturare un serial killer che ha terrorizzato la città. Con un cast di primo piano composto da Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr., il film è un'intensa ricostruzione del caso Zodiac.

Sky Cinema Collection HD presenta alle 21:15 (canale 303) Gli spietati, un western pluripremiato diretto e interpretato da Clint Eastwood. Con Gene Hackman, Morgan Freeman e Richard Harris, il film racconta la storia di un ex pistolero che si unisce a un gruppo di prostitute per vendicarsi di due cowboy che hanno commesso un crimine contro di loro. Il film è un esame profondo e crudo della violenza e della redenzione nel contesto del Far West. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 (canale 304), troviamo Sulle Ali dell'Avventura, un’avventura ecologica ispirata a una storia vera. Il film, diretto dal regista di Belle & Sebastien, segue un adolescente che, insieme al padre scienziato, cerca di salvare le oche nane in via di estinzione. È un racconto emozionante di passione e impegno per la natura.

Sky Cinema Action HD trasmette Training Day alle 21:00 (canale 305), un thriller poliziesco diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington, che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione. Il film segue un giovane agente di polizia che deve passare 24 ore con un collega veterano nei quartieri più pericolosi di Los Angeles, scoprendo verità scomode e vivendo situazioni estreme. Sky Cinema Suspence HD presenta Petra - Stagione 2 Episodio 4: Nido vuoto alle 21:00 (canale 306). Paola Cortellesi torna nei panni della detective Petra Delicato, che, indagando su un furto di pistola, si imbatte in una serie di omicidi legati al mondo delle baby gang. L'episodio esplora tematiche di violenza giovanile e criminalità.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 (canale 307), va in onda Cercasi fidanzato per vacanza. Questa commedia romantica racconta la storia di Amy, che, per non perdere il biglietto aereo per una vacanza, cerca un compagno di viaggio con lo stesso nome del suo ex ragazzo. La trama gioca con i temi dell'amore e delle coincidenze in modo divertente e leggero. Sky Cinema Drama HD offre alle 21:00 (canale 308) Whitney Houston - Una voce diventata leggenda, un film biografico che narra la vita della celebre popstar Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta la leggendaria cantante, esplorando la sua ascesa, il suo successo e la sua prematura scomparsa, offrendo uno sguardo profondo sulla vita di una delle più grandi icone musicali.

Sky Cinema Comedy HD presenta Tutti per 1 - 1 per tutti alle 21:00 (canale 309). Diretta da Giovanni Veronesi e interpretata da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, la commedia è una nuova avventura dei moschettieri che promette divertimento e risate con una trama che unisce azione e umorismo in un contesto originale. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311), puoi guardare rispettivamente Skyscraper e Caterina va in città. Skyscraper è un action con Dwayne Johnson e Neve Campbell, dove un veterano di guerra deve salvare la propria famiglia da un grattacielo in fiamme, mentre Caterina va in città di Paolo Virzì segue una giovane ragazza che si confronta con la vita urbana di Roma.

