Guida TV Sky Cinema e NOW: Domino, Giovedi 1 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), verrà trasmesso Domino, un thriller di Brian De Palma con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce. La trama segue due agenti di Copenaghen che, mentre sono sulle tracce di un killer, si trovano coinvolti in un intrigo internazionale. Sky Cinema Due HD presenta alle 21:15 (canale 302) Caro Diario, un capolavoro di Nanni Moretti che ha ricevuto il premio per la miglior regia a Cannes. Il film è composto da tre capitoli che offrono uno spaccato autobiografico del regista e delle sue ossessioni, intrecciando la sua vita con quella del paese. Sky Cinema Collection HD offre alle 21:15 (canale 303) Il mucchio selvaggio, un classico western diretto da Sam Peckinpah con William Holden ed Ernest Borgnine. Ambientato in Messico, il film segue una banda di fuorilegge che, inizialmente reclutata per combattere contro Pancho Villa, decide di schierarsi con i ribelli.

Sky Cinema Family HD trasmette alle 21:00 (canale 304) Tartarughe Ninja - Caos mutante, un entusiasta film d'animazione targato Nickelodeon che narra le origini delle iconiche Teenage Mutant Ninja Turtles, offrendo un’avventura adatta a tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD propone alle 21:00 (canale 305) Elysium, un action fantascientifico con Matt Damon e Jodie Foster. Ambientato nel 2154, il film descrive una società divisa tra i ricchi che vivono in una stazione spaziale chiamata Elysium e il resto dell'umanità che sopravvive sulla Terra. La storia segue un operaio che decide di ribellarsi a questa ingiustizia. Sky Cinema Suspence HD presenta alle 21:00 (canale 306) Masquerade - Ladri d'amore, un thriller con Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet e Marine Vacth. Il film racconta di un ex ballerino mantenuto da una matura diva del cinema, che orchestra un diabolico piano insieme a una giovane truffatrice.

Sky Cinema Romance HD offre alle 21:00 (canale 307) Maldamore, una commedia con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti. Due mogli intercettano una conversazione privata e scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti, dando vita a una serie di eventi comici e imprevisti. Sky Cinema Drama HD propone alle 21:00 (canale 308) Accadde in Aprile, un dramma con Idris Elba che esplora il genocidio dei ruandesi Tutsi da parte degli Hutu attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti del conflitto. Sky Cinema Comedy HD trasmette alle 21:00 (canale 309) Miami Beach, una commedia vacanziera di Carlo Vanzina con Ricky Memphis e Max Tortora. Il film segue le esilaranti avventure di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori durante una vacanza in Florida.

Per la programmazione su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311) sono in programma rispettivamente The Fabelmans e Holiday. The Fabelmans di Steven Spielberg, con Michelle Williams e Paul Dano, è un racconto intimo della crescita di un giovane appassionato di cinema, mentre Holiday di Edoardo Gabbriellini narra la storia di Veronica, che, dopo essere stata scagionata da un’accusa di omicidio, lotta per adattarsi di nuovo alla vita normale dopo un lungo periodo in prigione.

Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazional.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Caro Diario

Una delle pellicole più celebri di Nanni Moretti premiata a Cannes per la miglior regia. 3 capitoli di un'autobiografia collettiva: le ossessioni del regista si fondono con quelle del paese.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il mucchio selvaggio

Capolavoro western di Sam Peckinpah con William Holden ed Ernest Borgnine. Messico: una banda di fuorilegge, reclutata per combattere contro Pancho Villa, si schiera con i ribelli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja - Caos mutante

Uno strabiliante action d'animazione targato Nickelodeon, che racconta la genesi delle mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Elysium

Action fantascientifico con Matt Damon e Jodie Foster. 2154: mentre i ricchi vivono nella stazione spaziale Elysium, il resto dell'umanità sopravvive sulla Terra. Ma un operaio si ribella.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Masquerade - Ladri d'amore

Thriller con Pierre Niney, Isabelle Adjani, Francois Cluzet e Marine Vacth. Mantenuto da una matura diva del cinema, un ex ballerino escogita un piano diabolico con una giovane truffatrice.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Maldamore

Divertente commedia con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti. Due mogli intercettano una conversazione privata e scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Accadde in Aprile

Idris Elba nella pellicola che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu, attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miami Beach

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia vacanziera di Carlo Vanzina. Le spiagge e il mare della Florida incorniciano le comiche peripezie di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Fabelmans

Michelle Williams e Paul Dano nel film piu' intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l'armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Holiday

Toccante pellicola di Edoardo Gabbriellini. Dopo un lungo processo e la prigione, Veronica viene scagionata dall'accusa di omicidio. Tornata in libertà, fatica ad avere una vita normale

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)