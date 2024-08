Guida TV Sky Cinema e NOW: To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti, Lunedi 5 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti", un thriller intenso con Shailene Woodley nei panni di un'agente di polizia dal passato problematico, reclutata dall'FBI per catturare un assassino che terrorizza la città. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, è in programma "Il tenente ottomano", un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett ambientato alla vigilia della Grande Guerra, che segue un'infermiera americana in missione medica nell'Impero turco.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "I delitti del BarLume - Il telefono senza fili", l'ultimo film tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Questo giallo, ambientato durante un'estate caldissima, esplora la scomparsa di una donna che scatena ipotesi macabre e pettegolezzi maliziosi. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, trovi "School of Rock", una commedia musicale con Jack Black che interpreta un cantante ribelle che, cacciato dalla sua band, diventa insegnante in una scuola elementare e trasmette la sua passione per il rock ai giovani alunni.

Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 c'è "Il risolutore - A Man Apart", con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Il film segue un poliziotto che, dopo la morte della moglie per mano di un narcotrafficante, utilizza metodi poco ortodossi per vendicarsi. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, c'è "Bussano alla porta", un thriller apocalittico di M. Night Shyamalan con Dave Bautista e Jonathan Groff, che racconta di una famiglia presa in ostaggio da quattro sconosciuti in un cottage nei boschi.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "Poli opposti", una commedia romantica con Luca Argentero e Sarah Felberbaum, dove un terapista di coppia e un'avvocato divorzista sviluppano una sorprendente attrazione. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, trovi "Tremila anni di attesa", un fantasy visionario di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba. Ambientato a Istanbul, il film narra la storia di una studiosa che acquista un'ampolla dalla quale emerge un genio che le offre tre desideri.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive", un sequel natalizio scatenato con Mila Kunis e Susan Sarandon, dove tre amiche affrontano il caos portato dalle rispettive madri durante il Natale. Per chi preferisce un thriller avvincente, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 c'è "Fuori controllo", con Mel Gibson nei panni di un detective che indaga sull'omicidio della figlia e scopre verità inaspettate. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, trovi "Elizabeth", il pluripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush, che racconta la storia della regina che trasformò la sua nazione in una grande potenza.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti

Intenso thriller con Shailene Woodley. Un'agente di polizia dal passato problematico viene reclutata dall'FBI per rintracciare un assassino che terrorizza la città.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il telefono senza fili

Quinto film prodotto da Sky Cinema tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Durante un'estate caldissima, la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi e maliziosi pettegolezzi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

School of Rock

Commedia a colpi di chitarra con Jack Black. Un cantante ribelle e svitato, cacciato dalla sua band, ottiene una cattedra in una scuola elementare: insegnerà agli alunni la magia del rock.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il risolutore - A Man Apart

Revenge movie con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto impegnato nella lotta al narcotraffico usa metodi poco ortodossi contro il criminale che gli ha ucciso la moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Bussano alla porta

Thriller apocalittico di M. Night Shyamalan con Dave Bautista e Jonathan Groff. In un cottage nei boschi, una bambina e i suoi genitori gay sono presi in ostaggio da quattro sconosciuti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Poli opposti

Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Stefano è un terapista di coppia; Claudia è un avvocato divorzista. Fra i due nasce un'inaspettata attrazione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tremila anni di attesa

Tilda Swinton e Idris Elba in un fantasy visionario di George Miller. Istanbul: una studiosa solitaria acquista un’ampolla, dalla quale fuoriesce un genio che le offre tre desideri.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio. A Natale tre amiche ricevono la visita delle rispettive mamme che porteranno ancora più scompiglio nelle loro vite.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fuori controllo

Desiderio di vendetta in un thriller con Mel Gibson. Un detective entra in un mondo malsano per indagare sull'omicidio di sua figlia, scoprendo inaspettate verita' sulla ragazza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Elizabeth

Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)