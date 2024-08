Guida TV Sky Cinema e NOW: Succede anche nelle migliori famiglie, Mercoledi 7 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Stasera, Sky Cinema propone una selezione eclettica di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Succede anche nelle migliori famiglie", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Il film segue tre fratelli che, dopo la morte del padre, cercano di impedire le seconde nozze della madre, dando vita a una serie di equivoci e segreti di famiglia. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Rifkin's Festival", una commedia diretta da Woody Allen con Gina Gershon e Louis Garrel. La trama ruota attorno a un ex insegnante di cinema che accompagna la moglie al Festival di San Sebastian e si confronta con le proprie vicissitudini. Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, trasmette "I delitti del BarLume - Un due tre stella!", il nono capitolo della serie basata sui racconti di Marco Malvaldi. Un cadavere ritrovato e la scomparsa di Viviani scuotono la tranquilla comunità di Pineta.

Se ami il fantasy, Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 offre "The Portable Door", un film Sky Original tratto dai libri di Tom Hol, con Christoph Waltz e Sam Neill. Due tirocinanti scoprono che i loro datori di lavoro stanno cercando di sabotare il mondo della magia. Per un thriller avvincente, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, è in programma "The Town", un film scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck. La storia segue un rapinatore che si innamora della direttrice della banca che ha appena svaligiato. Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, propone "The Nun II", un altro capitolo dell'universo horror di "The Conjuring". Ambientato in Francia nel 1956, il film segue una suora che indaga sulla malvagia entità che infesta un collegio dopo la morte misteriosa di un prete.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, puoi vedere "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", un dramma musicale che racconta le vicende di un duo musicale e i cambiamenti che colpiscono la loro vita quando il vento del destino si abbatte su di loro. Se preferisci un dramma, Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, offre "White Oleander - Oleandro bianco", con Michelle Pfeiffer e Alison Lohman. Dopo l'arresto della madre per omicidio, una giovane inizia un lungo percorso per trovare una famiglia che la accolga.Per una commedia, Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, propone "Sono tornato", con Massimo Popolizio e Frank Matano. La trama esplora le disavventure del vero Benito Mussolini, che torna nell'Italia di oggi con l'intento di riconquistare il paese.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, rivedrai "Il bacio che aspettavo", mentre su Sky Cinema Due +24 HD, allo stesso orario sul canale 311, puoi guardare "V per Vendetta", entrambi i film già menzionati in precedenza.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Succede anche nelle migliori famiglie

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Dopo la morte del padre, tre fratelli vogliono impedire le seconde nozze della madre in un turbinio di equivoci, mentre i segreti di famiglia vengono a galla.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Rifkin's Festival

Woody Allen dirige Gina Gershon e Louis Garrel in una commedia che racconta le vicissitudini di un ex insegnante di cinema, al seguito della moglie al Festival di San Sebastian.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Un due tre stella!

Nona commedia targata Sky con vecchi e nuovi personaggi (Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunità di Pineta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Portable Door

Dai libri fantasy di Tom Hol, film Sky Original con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Londra: due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Town

Ben Affleck scrive, dirige e interpreta un thriller con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un abile rapinatore s'innamora della direttrice della banca che ha svaligiato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Nun II

Dall'universo horror di "The Conjuring", un altro incredibile successo. Francia, 1956. Quando un prete muore misteriosamente, una suora indaga sulla malvagia entità che infesta il collegio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Accomunati dalla passione per la musica Samuele e Marzio formano un duo, i Leggenda, ed iniziano a esibirsi riscuotendo via via sempre più successo. Marzio, nel frattempo, conosce Sandra: i due si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via...

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

White Oleander - Oleandro bianco

Dramma al femminile con Michelle Pfeiffer, Alison Lohman e Renée Zellweger. Dopo l'arresto della madre per omicidio, Astrid inizia una lunga odissea per trovare una famiglia che la accolga.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sono tornato

Massimo Popolizio e Frank Matano nella commedia diretta da Luca Miniero. Nell'Italia di oggi fa la sua comparsa il vero Benito Mussolini, che vuole riconquistare il paese...

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il bacio che aspettavo

Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

V per Vendetta

Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)