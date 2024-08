Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Campione, Domenica 11 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Il Campione", una pellicola emozionante diretta da Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. La trama ruota attorno a un giovane fuoriclasse del calcio che, per disciplinarsi, viene affiancato da un insegnante privato. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Will Hunting - Genio ribelle", il capolavoro di Gus Van Sant che ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura e per la performance di Robin Williams. Il film segue un giovane genio, interpretato da Matt Damon, la cui vita cambia radicalmente dopo aver incontrato uno psicologo.

Sky Cinema Collection HD, sul canale 303, presenta "I delitti del BarLume - Compro Oro" alle 21:15. Questo è il 17esimo capitolo della serie Sky Original, dove Massimo aiuta la Fusco nelle indagini su un misterioso omicidio mentre una coppia di italoamericani arriva a Pineta. Se preferisci un film per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 trasmette "Biancaneve", con Julia Roberts nei panni della Regina Cattiva in una versione irriverente della famosa fiaba. Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "Dead Man Down - Il sapore della vendetta", un action-thriller con Colin Farrell e Noomi Rapace. La trama segue il braccio destro di un gangster newyorkese che si allea con una ragazza sfigurata in cerca di vendetta. Per un thriller avvincente, Sky Cinema Suspense HD offre "Il cecchino" alle 21:00 sul canale 306, con Daniel Auteuil e Mathieu Kassovitz, dove un misterioso tiratore scelto minaccia i poliziotti durante un arresto.

Sky Cinema Romance HD trasmette "Jeanne du Barry - La favorita del Re" alle 21:00 sul canale 307. Johnny Depp interpreta il film ispirato alla vita dell'ultima amante di Luigi XV, una giovane donna che usa la sua bellezza per entrare nei circoli mondani e alla corte di Versailles. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, c'è "A Private War", un biopic con Rosamund Pike sulla reporter di guerra Marie Colvin. Se ti piacciono le commedie familiari, Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, presenta "Il nome del figlio", diretto da Francesca Archibugi e con Alessandro Gassmann e Micaela Ramazzotti. Il film esplora le conseguenze di una rivelazione inaspettata riguardo al nome di un nascituro.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere "Macchine mortali" e "Il Padrino - Parte II"

