Guida TV Sky Cinema e NOW: La terra promessa, Lunedi 12 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è una selezione di film che promette di soddisfare ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai guardare "La terra promessa", un dramma storico diretto da Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Ambientato nel 1755, racconta la storia di Ludvig von Kahlen, che cerca di rendere coltivabile la brughiera mentre affronta la resistenza di un latifondista spietato. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "Il segreto dei suoi occhi", un remake del thriller argentino vincitore dell'Oscar con Nicole Kidman e Julia Roberts. L'ex agente dell'FBI protagonista insegue da 13 anni il criminale che ha brutalmente ucciso la figlia di una collega.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, trovi "I delitti del BarLume - Indovina chi?", il diciannovesimo film della produzione Sky Original. In questo episodio, un omicidio porta Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali, mentre Viviani e Rimediotti assistono la Fusco nelle indagini. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Viaggio nell'isola misteriosa", un'avventura con Dwayne Johnson e Michael Caine ispirata al romanzo di Jules Verne, dove un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da animali straordinari.

Passando a Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Copshop - Scontro a fuoco", un action movie con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder, ambientato in un distretto di polizia che diventa teatro di una guerra tra un killer, un truffatore e una giovane poliziotta. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "The Prestige", un thriller di Christopher Nolan con Hugh Jackman e Christian Bale, che narra la rivalità tra due illusionisti nella Londra di fine Ottocento.

Per una commedia romantica con un tocco di fantasia, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, trovi "Cattiva coscienza", con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli, in cui una coscienza assume fattezze umane per salvare le nozze del suo protetto. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, puoi guardare "Primadonna", un dramma di Marta Savina sulla battaglia di una donna contro un matrimonio riparatore negli anni '60 in Sicilia.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "2 Matrimoni alla volta", il sequel della commedia francese "Alibi.com", in cui Greg deve inscenare un ultimo alibi prima di chiedere a Flo di sposarlo. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Il campione", un film emozionante con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano, e "Will Hunting - Genio Ribelle", il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck, vincitore di Oscar per Robin Williams e la sceneggiatura.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La terra promessa

Basato su una storia vera, Nikolaj Arcel torna a dirigere Mads Mikkelsen. 1755: Ludvig von Kahlen vuole rendere coltivabile la brughiera ma deve vedersela con uno spietato latifondista.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il segreto dei suoi occhi

Nicole Kidman e Julia Roberts nel remake del thriller argentino premio Oscar. Un ex agente dell'FBI insegue da 13 anni il criminale che stuprò e uccise la figlia di una collega.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Indovina chi?

Si torna a Pineta nel 19esimo film della produzione Sky Original. Un omicidio costringe Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali mentre Viviani e Rimediotti aiutano la Fusco nelle indagini.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Copshop - Scontro a fuoco

Action con Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder. Un distretto di polizia di provincia diviene teatro di guerra tra un killer, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Prestige

Meraviglia e suspense con Hugh Jackman e Christian Bale, per la regia di Christopher Nolan. La Londra di fine 800 fa da sfondo all'accesa e ossessiva rivalità tra due illusionisti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Primadonna

La battaglia di una donna nel primo lungometraggio di Marta Savina. Sicilia, anni 60: Lia rifiuta un matrimonio riparatore trascinando Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 Matrimoni alla volta

Sequel della commedia francese di successo 'Alibi.com'. Dopo aver liquidato la sua ‘agenzia di bugie’, Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sarà costretto a inscenare un ultimo alibi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il campione

Emozionante pellicola di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Per disciplinare un giovane fuoriclasse, il presidente gli affianca un insegnante privato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Will Hunting - Genio Ribelle

Oscar a Robin Williams e alla sceneggiatura per il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo. La sua vita cambierà per sempre.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)