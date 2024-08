Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, Mercoledi 14 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky offre una selezione di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301), alle 21:15, va in onda Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, un classico del "heist movie" con George Clooney e Brad Pitt. La trama segue Danny Ocean, appena uscito di prigione, mentre pianifica un audace colpo ai casinò di Las Vegas. Il film si distingue per il suo ritmo incalzante e l'alchimia tra il cast stellare. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21:15, è in programma il documentario Ligabue - 30 anni in un giorno, che celebra il leggendario concerto di Campovolo del 2022. Il film offre uno sguardo intimo sulla carriera di Luciano Ligabue, con riflessioni personali e immagini spettacolari. I delitti del BarLume apre la nuova stagione su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, con l'episodio Il pozzo dei desideri. Questo episodio estivo combina abilmente giallo e commedia, con un caso di omicidio a sconvolgere la tranquillità di Pineta.

Per gli amanti dell'animazione, su Sky Cinema Family HD (canale 304), alle 21:00, c'è Dragon Ball Super - Broly, un film d'animazione ricco di azione che vede Goku e Vegeta unire le forze contro un nemico potentissimo. Su Sky Cinema Action HD (canale 305), alle 21:00, viene trasmesso World Invasion, un fanta-action intenso con Aaron Eckhart, in cui un gruppo di marines combatte contro un'invasione aliena su scala globale.

Se preferisci una commedia romantica, su Sky Cinema Suspense HD e Sky Cinema Romance HD (canali 306 e 307), alle 21:00, c'è Sapori e dissapori. Questo film racconta la storia di una chef stellata che deve riorganizzare la sua vita quando si trova a prendersi cura della nipotina Zoe e a lavorare con un nuovo aiuto cuoco che sconvolge il suo mondo. Per un dramma intenso, su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, viene trasmesso Lubo di Giorgio Diritti, un film che esplora la lotta di un nomade per ritrovare i suoi figli, portati via durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), alle 21:00, la commedia Se mi lasci non vale promette risate con la storia di due uomini che, dopo essere stati lasciati dalle fidanzate, pianificano una vendetta esilarante.

Se ti sei perso i film di prima serata, A casa tutti bene e Il debito sono disponibili in replica su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco

Colpo grosso a Las Vegas per George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ligabue - 30 anni in un giorno

Ligabue fa i conti con i suoi ricordi e con la sua carriera nel biopic incentrato sul leggendario concerto di Campovolo del 2022.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri

Primo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Un morto in un pozzo dà il via all’estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe e un guaio per Pasquali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Ball Super - Broly

Avventuroso film d'animazione tratto dalla celebre serie tv anime. Molti anni dopo la distruzione del pianeta Vegeta, i guerrieri Saiyan ingaggiano una battaglia contro Broly.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

World Invasion

Fanta-action con Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez. Dopo anni di avvistamenti, gli alieni attaccano la Terra. I marines di Los Angeles sono l'ultimo baluardo dell'umanità.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il caso Thomas Crawford

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sapori e dissapori

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lubo

Il complesso ritratto di un uomo nell’opera di Giorgio Diritti presentata a Venezia. Svizzera, 1939: mentre il nomade Lubo è sotto le armi, i suoi tre figli vengono portati in un istituto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi lasci non vale

Vincenzo Salemme dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso. Lasciati dalle fidanzate, due uomini elaborano un piano diabolico con l'aiuto di un attore squattrinato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

A casa tutti bene

Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)