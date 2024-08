Guida TV Sky Cinema e NOW: Eravamo Bambini, Domenica 18 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film che spaziano dal dramma all'azione, dalla commedia al thriller, per soddisfare tutti i gusti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), puoi vedere Eravamo bambini, un film che intreccia elementi di vendetta e riflessioni sull'innocenza perduta, con protagonisti Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio. La storia ruota attorno a quattro amici che, dopo essere stati testimoni di un crimine nella loro infanzia, si ritrovano vent'anni dopo a fare i conti con il passato. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302), viene trasmesso La nostra storia, un film con Javier Camara che esplora la Colombia degli anni '70 e '80 attraverso la storia di una famiglia. Il protagonista, Héctor, ritorna a Medellín e ripercorre la vita del padre, un medico e attivista contro il regime paramilitare, offrendo uno sguardo intenso su una parte della storia personale e nazionale. Se ami l'azione, sintonizzati su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) per guardare Detective Knight: Giorni di fuoco. In questo film, Bruce Willis interpreta il detective Knight, che, mentre è in custodia a New York, cerca di riottenere il suo distintivo sconfiggendo un pericoloso terrorista.

Per una serata in famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) offre Super Mario Bros: Il film. I famosi idraulici Mario e Luigi affrontano avventure in un mondo parallelo, cercando di fermare il malvagio Bowser. Il film combina azione, umorismo e una dose di nostalgia per i fan del celebre videogioco. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), non perdere il classico epico Il gladiatore di Ridley Scott, con Russell Crowe nei panni del generale Maximus, che, dopo la tragedia della sua famiglia, si trasforma in un gladiatore alla ricerca di vendetta. Per chi preferisce il brivido, Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) propone Il rapporto Pelican. Questo thriller, con Julia Roberts e Denzel Washington, racconta di una studentessa di legge che scopre una cospirazione letale, mettendo in pericolo la sua vita per svelare la verità.

Se invece cerchi un mix di romanticismo e umorismo, Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) trasmette The Terminal, una commedia romantica diretta da Steven Spielberg. Tom Hanks interpreta un turista bloccato in un aeroporto di New York, che decide di vivere lì temporaneamente e si innamora di una hostess, interpretata da Catherine Zeta-Jones. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308), va in onda Syriana, un thriller con George Clooney e Matt Damon che esplora i complessi intrighi di potere in Medio Oriente. Clooney interpreta un agente della CIA coinvolto in una missione per eliminare un terrorista, ma si trova presto intrappolato in una rete di inganni e conflitti. Infine, per una serata più leggera, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) propone Scusate se esisto!, una commedia romantica italiana con Paola Cortellesi e Raoul Bova. La trama segue Serena, un'architetta che, dopo un'esperienza lavorativa all'estero, torna in Italia e si trova a dover fingere un'identità diversa per ottenere lavoro, con esiti comici e riflessivi.

Se hai perso i film principali di ieri, Blue Beetle e Il Padrino Parte III - Epilogo sono in replica rispettivamente su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, sui canali 310 e 311.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Eravamo bambini

Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio in un film tra vendetta e innocenza perduta. Vent'anni dopo aver assistito a un crimine le storie di quattro coetanei si intrecciano di nuovo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La nostra storia

Javier Camara nel racconto di una famiglia e della Colombia degli anni 70 e 80. Tornato a Medellín, Héctor evoca la figura del padre, medico e attivista inviso al regime paramilitare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Detective Knight: Giorni di fuoco

Bruce Willis nella seconda pellicola della trilogia action. In custodia a New York, il detective Knight può riottenere il suo distintivo sgominando un sanguinario terrorista e la sua gang.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Super Mario Bros: Il film

Mario è l’idraulico baffuto più famoso del mondo dei videogiochi, ma ha dimostrato di fare bene anche sul grande schermo. I fratelli Mario e Luigi sono risucchiati in un mondo parallelo minacciato dal perfido Bowser.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il rapporto Pelican

Julia Roberts e Denzel Washington nel thriller di Alan J. Pakula tratto dal bestseller di John Grisham. Una studentessa di legge svela una macabra cospirazione che coinvolge i Servizi Segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Terminal

Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica di Steven Spielberg. Bloccato a New York per motivi politici, un turista si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Syriana

Oscar a George Clooney in un thriller con Matt Damon. Un veterano della CIA, esperto in questioni mediorientali, deve eliminare un terrorista, ma viene sopraffatto dagli intrighi di potere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scusate se esisto!

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una commedia romantica di Riccardo Milani. Per trovare lavoro in Italia dopo un'esperienza da architetto all'estero, Serena scambia identità con un amico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Blue Beetle

La genesi del supereroe della DC Comics, interpretato da Xolo Mariduena, in un film con Susan Sarandon. Scelto da un potente scarabeo di fattura aliena, Jaime Reyes viene inglobato da un'armatura senziente e parlante, che lo rende suo malgrado invincibile.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)ù

Il Padrino Parte III - Epilogo

Don Michael Corleone ha gravi problemi di salute, per questo decide di ripulire i suoi affari instaurando una convivenza pacifica con le altre famiglie di New York. Poiché ha bisogno di un erede, su consiglio della sorella Connie, adotta l'ambizioso Vincent (Andy Garcia), il figlio di Sonny. Per una serie di eventi, però, il grande boss sarà costretto a scendere ancora una volta in campo...

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)