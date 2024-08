Guida TV Sky Cinema e NOW: Molly's Game, Sabato 24 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre una selezione di film che spazia dal dramma biografico all'azione adrenalinica, fino ai grandi classici del cinema. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, trovi "Molly's Game", un biopic diretto da Aaron Sorkin e interpretato da Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. La storia segue Molly Bloom, un'ex sciatrice olimpionica che, dopo un grave infortunio, diventa la regina del poker clandestino. Se invece preferisci un classico del cinema, su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Scarface", il leggendario gangster-movie di Brian De Palma con Al Pacino nei panni di Tony Montana, un rifugiato cubano che diventa il re del narcotraffico a Miami.

Se sei un fan del fantasy, su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello", il primo capitolo della saga di Peter Jackson basato sui romanzi di J.R.R. Tolkien, che ha conquistato 4 Oscar. La storia segue il giovane hobbit Frodo, che entra in possesso di un anello dai poteri straordinari. Su Sky Cinema Family HD, invece, alle 21:00 sul canale 304, la commedia "Tutti per Uma" con Pietro Sermonti e Lillo Petrolo racconta come l'arrivo di una principessa risollevi le sorti di una famiglia di viticoltori composta da soli uomini. Per chi ama l'azione e i thriller, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "World War Z" con Brad Pitt, dove un impiegato dell'ONU deve salvare l'umanità da un virus che trasforma le persone in zombie. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, "Good Kill" con Ethan Hawke racconta la storia di un pilota di droni che affronta il peso morale delle sue missioni, che spesso colpiscono anche civili innocenti.

Se invece sei interessato a una storia d'amore storica, su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, "Mary Shelley - Un amore immortale" con Elle Fanning ti porta nella vita della famosa autrice di "Frankenstein" e nella sua travagliata relazione con Percy Shelley. Per un dramma emozionante basato su fatti reali, su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, c'è "Taking Chance - Il ritorno di un eroe", con Kevin Bacon, che interpreta un colonnello incaricato di riportare a casa la salma di un giovane soldato ucciso in Iraq. Infine, per una serata di risate, su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Questione di karma", una commedia esoterica con Fabio De Luigi ed Elio Germano, dove un uomo ricco viene convinto da un guru che suo padre si è reincarnato in un imbroglione pieno di debiti.

Puoi recuperare anche i film andati in onda ieri come "Pitch Black" su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, o "Una vita tranquilla" su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15 sul canale 311.

Molly's Game

Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scarface

Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

World War Z

Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un impiegato dell’ONU deve salvare l'umanità da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Good Kill

Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pietà i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimerà.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mary Shelley - Un amore immortale

Elle Fanning nella biografia della celebre scrittrice. La storia di una donna ribelle, della sua love story con Percy Shelley e della leggendaria notte in cui scrisse "Frankenstein".

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Taking Chance - Il ritorno di un eroe

Golden Globe a Kevin Bacon per un'appassionante pellicola tratta da una storia vera. Il colonnello Michael Strobl si offre di riportare a casa la salma di un giovane soldato ucciso in Iraq.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Questione di karma

Fabio De Luigi ed Elio Germano animano un'ironica commedia esoterica. Il facoltoso Giacomo viene convinto da un guru che suo padre si è reincarnato in Mario, un imbroglione pieno di debiti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Pitch Black

Primo capitolo della saga fantascientifica con Vin Diesel. In un futuro prossimo, la pilota di navi spaziali Fry e' costretta a un atterraggio di fortuna su un remoto pianeta

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)