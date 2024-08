Guida TV Sky Cinema e NOW: Priscilla, Lunedi 26 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) puoi scegliere tra una varietà di film che spaziano dal dramma biografico alla commedia, dal thriller al fantasy epico.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301) e su Sky Cinema Romance HD alle 21:45 (canale 307), "Priscilla" ti porta all'interno della tumultuosa e affascinante storia d'amore tra Elvis Presley e Priscilla Presley. Diretto da Sofia Coppola, il film offre un ritratto intimo e personale della relazione tra il leggendario re del rock 'n' roll e la donna che lo amava, partendo dal loro incontro quando Priscilla aveva solo 14 anni, fino agli ultimi giorni di Elvis. Con il suo stile unico e sensibile, Coppola esplora le dinamiche complesse e le pressioni che la coppia ha affrontato sotto i riflettori della fama mondiale.

Se sei un amante dei film di Quentin Tarantino, su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302) c'è "Django Unchained". Questo western moderno ha vinto 2 Oscar e 2 Golden Globe, e racconta la storia di Django (Jamie Foxx), uno schiavo nero che, con l'aiuto del cacciatore di taglie Dr. King Schultz (Christoph Waltz), riacquista la libertà e intraprende una missione per salvare sua moglie Broomhilda (Kerry Washington) dalle grinfie del crudele proprietario di una piantagione, Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Il film è una miscela esplosiva di azione, violenza stilizzata e dialoghi taglienti, con l'inconfondibile tocco di Tarantino.

Per chi preferisce immergersi in un'avventura epica, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) va in onda "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re", il terzo capitolo della trilogia di Peter Jackson basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien. Vincitore di 11 Oscar, il film culmina nella battaglia finale tra le forze del bene e del male nella Terra di Mezzo. Mentre Sauron prepara l'attacco definitivo contro Gondor, Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, avanzano verso Monte Fato per distruggere l'Anello del Potere, l'unica speranza per salvare il mondo dalla distruzione.

Se preferisci qualcosa di più leggero, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) puoi guardare "C'è tempo", una commedia "on the road" diretta da Walter Veltroni e interpretata da Stefano Fresi. Il film racconta la storia di Stefano, un quarantenne con un lavoro molto particolare: osservatore di arcobaleni. La sua vita cambia radicalmente quando scopre di avere un fratellastro adolescente, Giovanni, e si trova a dover fare da tutore al ragazzo dopo la morte del loro padre. Inizia così un viaggio che li porterà a conoscersi e a costruire un legame inaspettato, attraverso un'Italia pittoresca e suggestiva.

Per un'esperienza più adrenalinica, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) puoi seguire "Operation Fortune", un action movie diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. La storia segue una spia dell'MI6, Orson Fortune (Statham), che insieme al suo team di agenti deve sventare un piano criminale che potrebbe minacciare la sicurezza globale. Per riuscirci, decidono di reclutare una famosa star di Hollywood, la cui celebrità potrebbe aprire loro le porte verso i potenti del mondo. Con il tipico stile dinamico e ironico di Ritchie, il film mescola azione, intrighi e colpi di scena in un racconto avvincente.

Se invece cerchi suspense e brivido, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306) c'è "La moglie dell'astronauta". Charlize Theron e Johnny Depp sono i protagonisti di questo thriller fantascientifico. Spencer Armacost (Depp) è un astronauta che torna sulla Terra dopo un incidente nello spazio. Tuttavia, la sua moglie Jillian (Theron) nota che qualcosa in lui è cambiato profondamente. Man mano che Spencer si comporta in modo sempre più inquietante, Jillian comincia a sospettare che suo marito non sia più lo stesso uomo che ha sposato e si mette alla ricerca della verità, in un crescendo di tensione e mistero.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), puoi vedere "Kursk", un dramma basato sulla tragica storia vera del sottomarino russo K-141 Kursk, affondato nel mare di Barents nell'agosto del 2000. Diretto da Thomas Vinterberg, il film racconta le ultime ore dell'equipaggio intrappolato a bordo del sottomarino, mentre le loro famiglie a terra combattono contro il tempo e la burocrazia per cercare di salvarli. Con un cast stellare che include Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts e Max von Sydow, il film offre una toccante riflessione sul coraggio, la sopravvivenza e il sacrificio.

Per una serata all'insegna della risata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) c'è "Come può uno scoglio", un'esilarante commedia con Pio e Amedeo. La trama ruota attorno a Pio, un avvocato dal carattere mite e sottomesso, la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di Amedeo, un amico di vecchia data che è tutto il contrario: estroverso, caotico e sempre al centro di situazioni imbarazzanti. L'incontro tra i due scatenerà una serie di avventure comiche e momenti di puro divertimento, tipici del duo comico pugliese.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310) puoi rivedere "Jack Ryan - L'iniziazione", dove Chris Pine interpreta il celebre analista della CIA creato da Tom Clancy. In questo capitolo, Ryan deve sventare un complotto che mira a far crollare l'economia degli Stati Uniti, un'avventura che lo porterà a Mosca e lo coinvolgerà in un pericoloso gioco di spionaggio.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) c'è "Il punto di rugiada", un film di Marco Risi che racconta la storia di Carlo, un giovane costretto a svolgere servizi sociali in un ospizio dopo aver causato un incidente. Questo incontro con la realtà degli anziani e delle loro storie personali lo porterà a una profonda riflessione sulla vita, la colpa e la possibilità di redenzione.

