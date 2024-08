Guida TV Sky Cinema e NOW: Modalità aereo, Giovedi 29 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Modalità aereo", una commedia brillante diretta da Fausto Brizzi con protagonisti Lillo e Paolo Ruffini. La trama segue le vicende di due inservienti aeroportuali che trovano il cellulare di Diego Gardini, un imprenditore di successo noto per la sua arroganza e antipatia. Decidono di approfittare dell'occasione per prendersi una piccola vendetta personale, utilizzando il dispositivo per scombussolare la vita dell'imprenditore, che è in volo e quindi totalmente ignaro di ciò che sta accadendo a terra. La commedia gioca sul contrasto tra il mondo dorato dei ricchi e la realtà di chi lavora dietro le quinte, con situazioni esilaranti e colpi di scena che faranno riflettere sul potere della tecnologia e sul concetto di giustizia fai-da-te.

Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, va in onda "Still Life", un toccante dramma diretto da Uberto Pasolini, premiato a Venezia. Il film racconta la storia di John May, un uomo solitario e metodico il cui lavoro consiste nel rintracciare i parenti di persone decedute in solitudine e organizzare i loro funerali. La sua esistenza, caratterizzata dalla routine e dalla mancanza di connessioni umane, viene messa in discussione quando il suo ultimo incarico lo porta a confrontarsi con la vita che ha sempre evitato. Questo compito finale lo spinge a riflettere su sé stesso e sul valore della vita umana, conducendo lo spettatore in un viaggio introspettivo che esplora la solitudine, la morte e la possibilità di redenzione.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi rivivere l'epica conclusione della trilogia de "Il Signore degli Anelli" con "Il ritorno del Re". Questo terzo capitolo, diretto da Peter Jackson e vincitore di 11 Oscar, narra la battaglia finale tra le forze del bene e del male nella Terra di Mezzo. Mentre Sauron prepara l'assalto decisivo a Gondor, Frodo e Sam, guidati da Gollum, si avvicinano a Monte Fato per distruggere l'Anello del Potere. Nel frattempo, Aragorn deve accettare il suo destino come re di Gondor e guidare gli eserciti nella lotta contro le forze oscure. Con spettacolari scene di battaglia, momenti di grande tensione emotiva e una narrazione che intreccia destini eroici e sacrifici personali, "Il ritorno del Re" rappresenta una conclusione epica e soddisfacente per una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, il film "Barbie" porta in vita la celebre bambola della Mattel in una versione live action diretta da Greta Gerwig. Margot Robbie interpreta Barbie, una bambola perfetta che vive nella sfavillante Barbieland, un mondo in cui tutto sembra essere idilliaco. Tuttavia, Barbie inizia a sviluppare pensieri e preoccupazioni umane che la portano a lasciare Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei e della sua vera identità. Accompagnata da Ken, interpretato da Ryan Gosling, Barbie scopre che il mondo reale è molto diverso da quello che immaginava. Questo film combina umorismo, critica sociale e un messaggio profondo sull'autenticità e l'accettazione di sé.

Per gli amanti dell'azione pura, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 c'è "I mercenari - The Expendables". Questo film diretto e interpretato da Sylvester Stallone riunisce un cast stellare di veterani dell'action movie, tra cui Jason Statham, Dolph Lundgren, Mickey Rourke e Bruce Willis. La trama segue un gruppo di mercenari d'élite incaricati di rovesciare un crudele dittatore in un paese del Centro America. Tuttavia, quello che inizia come una missione apparentemente semplice si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza, con tradimenti e alleanze inaspettate. Il film è un omaggio ai classici dell'azione degli anni '80 e '90, con un'esplosione di adrenalina e battute taglienti che rendono omaggio ai grandi del genere.

Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, viene proiettato "Dampyr", un fanta-horror tratto dal celebre fumetto della Bonelli Entertainment. Ambientato nel 1992 durante la guerra nei Balcani, il film segue la storia di Harlan Draka, un uomo che scopre di essere un Dampyr, una creatura metà umana e metà vampira, destinata a combattere contro le forze del male. Quando un villaggio jugoslavo viene attaccato da misteriose creature sovrannaturali, Harlan viene convocato per affrontare la minaccia. Con atmosfere cupe e un'azione mozzafiato, "Dampyr" è un'avventura gotica che mescola mitologia e orrore in un racconto di lotta e redenzione.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, puoi vedere "Le fate ignoranti", uno dei film più iconici di Ferzan Ozpetek, premiato con 4 Nastri d'argento. La storia è ambientata a Roma e segue la vita di Antonia (Margherita Buy), una donna borghese che scopre la doppia vita del marito morto in un incidente. Incredula e sconvolta, Antonia inizia a frequentare il gruppo di amici del marito, una comunità di persone molto diverse da lei, che la aiuteranno a riscoprire sé stessa e ad accettare la verità su chi era davvero l'uomo che amava. Il film è una delicata esplorazione dei temi dell'amore, della perdita e della scoperta di sé, raccontata con la sensibilità e profondità che caratterizzano lo stile di Ozpetek.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Conspiracy - Soluzione finale", un dramma storico con Kenneth Branagh e Stanley Tucci, che racconta uno degli episodi più oscuri della storia moderna. Ambientato nel 1942, il film ricostruisce la Conferenza di Wannsee, durante la quale alti funzionari nazisti, guidati da Reinhard Heydrich (Branagh) e Adolf Eichmann (Tucci), pianificarono l'attuazione della "Soluzione Finale", ovvero lo sterminio sistematico degli ebrei d'Europa. Con un cast di altissimo livello e una sceneggiatura intensa, "Conspiracy" è un film che getta una luce agghiacciante sulla banalità del male, mostrando come decisioni così terribili siano state prese con freddezza burocratica.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, torna Sandra Bullock con "Miss F.B.I.: Infiltrata speciale", il sequel della popolare commedia "Miss Detective". Dopo il successo della sua precedente missione, l'agente Gracie Hart è diventata il volto pubblico dell'FBI, ma quando la sua migliore amica e un presentatore televisivo vengono rapiti a Las Vegas, Gracie deve tornare in azione. Tra momenti esilaranti e situazioni di pericolo, Gracie dimostrerà ancora una volta che dietro la sua immagine glamour c'è una donna coraggiosa e capace. La commedia gioca sull'equilibrio tra azione e umorismo, con una Bullock al top della forma.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, puoi rivedere "Ocean's Thirteen", il terzo e avvincente capitolo della saga di Ocean, con George Clooney e Brad Pitt. Questa volta, la squadra si riunisce per vendicare un vecchio amico e compiere un colpo ai danni di un potente proprietario di casinò interpretato da Al Pacino. Tra strategie ingegnose e un piano perfettamente orchestrato, il film offre il solito mix di charme, suspense e colpi di scena, confermandosi come un degno successore dei precedenti capitoli.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, c'è "La verità secondo Maureen K.", un thriller biografico con Isabelle Huppert che narra la storia di Maureen Kernay, una sindacalista determinata coinvolta in un controverso caso di cronaca. Il film esplora le difficoltà di una donna che lotta contro il sistema, mettendo in gioco la sua vita per portare alla luce una verità scomoda. Con la sua interpretazione intensa e sfaccettata, Huppert dà vita a un personaggio complesso e affascinante, in un film che mescola abilmente tensione e dramma sociale.





