Guida TV Sky Cinema e NOW: Prendi il Volo, Giovedi 5 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Giovedi 5 Settembre, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "Ex - Amici come prima!", una commedia corale firmata da Carlo Vanzina con un cast stellare che include Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Il film intreccia diverse storie d'amore, tra ritorni di fiamma e relazioni clandestine, mescolando situazioni divertenti con colpi di scena sentimentali, ambientato tra architetti, avvocati e psicanalisti. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Hollywoodland" è un thriller basato su una storia vera, con protagonisti Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia. Ambientato nel 1959, il film esplora il misterioso suicidio di un attore che spinge un detective a immergersi nei lati oscuri di Hollywood, rivelando segreti nascosti dietro le luci scintillanti della Mecca del cinema.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, "47 Ronin" con Keanu Reeves ci trasporta nel cuore della mitologia giapponese. La storia segue Kai, un mezzosangue che si unisce a un gruppo di samurai intenzionati a vendicare il loro padrone, costretto al suicidio dal crudele tiranno Lord Kira. Un'avventura epica e carica di azione che mescola leggenda e onore. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "Prendi il volo" è un'animazione prodotta da Illumination che segue una famiglia di anatre durante la loro prima migrazione. In questa avventura divertente e toccante, i piccoli protagonisti lasciano la tranquillità dello stagno per affrontare le sfide e i pericoli del mondo esterno.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "Mission: Impossible - Dead Reckoning" con Tom Cruise nei panni dell'inossidabile Ethan Hunt. In questo settimo capitolo della saga, l'agente segreto deve affrontare una nuova minaccia: un'intelligenza artificiale inarrestabile che mette in pericolo l'intera umanità. Azione e suspense garantiti. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "Red Lights" è un thriller paranormale con Robert De Niro, Sigourney Weaver e Cillian Murphy. Un famoso medium non vedente ritorna sotto i riflettori dopo decenni, mentre due scettici studiosi tentano di svelare i suoi presunti inganni. Un film carico di mistero e tensione, che lascia spazio a riflessioni sul mondo dell'occulto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "City of Angels - La città degli angeli" vede Nicolas Cage e Meg Ryan in una romantica storia d'amore. Nel remake americano del celebre film di Wim Wenders, un angelo custode rinuncia alla sua immortalità per stare accanto alla donna che ama, una dottoressa di Los Angeles. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Big Eyes" diretto da Tim Burton, racconta la storia vera dell'artista Margaret Keane, interpretata da Amy Adams. Per anni suo marito (Christoph Waltz) ha spacciato i suoi quadri come propri, fino a quando lei decide di ribellarsi. Un biopic avvincente che esplora temi come la creatività e l'ingiustizia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "The Estate" è una commedia che segue le vicende di due sorelle pronte a tutto per accaparrarsi l'eredità della loro difficile e ricca zia malata terminale. Un film pieno di umorismo e situazioni esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene riproposto "London Boulevard", un thriller con Keira Knightley e Colin Farrell, dove una celebre attrice assume un ex criminale come guardia del corpo, dando vita a una storia carica di tensione e romanticismo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Nuovomondo" di Emanuele Crialese, vincitore del Leone d'argento, racconta la storia di una famiglia siciliana all'inizio del '900 che parte verso l'America in cerca di una vita migliore. Un dramma intenso e poetico, con Charlotte Gainsbourg.





