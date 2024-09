Guida TV Sky Cinema e NOW: Suburra, Venerdi 13 Settembre 2024

Venerdi 13 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), viene trasmesso Suburra, un noir diretto da Stefano Sollima che esplora il mondo oscuro della corruzione e della malavita a Roma, con un cast eccezionale composto da Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Il film racconta una feroce lotta per il potere tra politica, criminalità organizzata e Chiesa. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), va in onda La teoria del tutto, il biopic toccante con Eddie Redmayne, che interpreta magistralmente Stephen Hawking, e Felicity Jones nel ruolo della moglie Jane. Il film segue la vita del celebre scienziato, dalle sue scoperte rivoluzionarie fino alla battaglia contro la malattia. Per gli amanti della magia, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303), viene trasmesso Harry Potter e i Doni della Morte, l'epico adattamento dell'ultimo capitolo della saga di J.K. Rowling. Harry, Hermione e Ron affrontano le loro prove finali nella lotta contro Voldemort, cercando di distruggere gli Horcrux.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304), puoi immergerti in Belle & Sebastien - L'avventura, il secondo film tratto dai romanzi di Cecile Aubry, dove Sebastien, insieme al fedele cane Belle, parte alla ricerca di Angelina, creduta ancora viva. Gli appassionati d'azione potranno sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) per vedere Shark 2 - L'abisso, con Jason Statham, che affronta enormi creature preistoriche nelle profondità oceaniche insieme al suo coraggioso team. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306), va in onda il thriller mozzafiato Alex Cross - La memoria del killer, dove il detective Alex Cross, interpretato da Tyler Perry, insegue un serial killer responsabile della morte di sua moglie.

Se preferisci una commedia musicale, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307), c'è il cult degli anni '80 Footloose, con Kevin Bacon, che interpreta un giovane ribelle in una piccola città dove il ballo è proibito. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), viene proiettato L'uomo dei sogni, con Kevin Costner, che interpreta un contadino ispirato da una voce misteriosa a costruire un campo da baseball che riporta in vita i grandi campioni del passato. Per una serata più leggera, sintonizzati su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), dove andrà in onda The Man - La Talpa, una divertente commedia con Samuel L. Jackson e Eugene Levy che si trovano coinvolti in un'avventura surreale e piena di imprevisti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), torna Upgrade, un film di fantascienza ricco d'azione in cui Logan Marshall-Green interpreta un uomo paralizzato che si sottopone a un impianto sperimentale per vendicarsi dei suoi aggressori. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311), si ripropone Il capitale umano, un intenso film di Paolo Virzì ambientato in Brianza, dove un incidente mortale lega i destini di due famiglie, rivelando tensioni e segreti nascosti.

