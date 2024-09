Guida TV Sky Cinema e NOW: To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti, Martedi 17 Settembre 2024

Lunedi 16 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti offre un intenso thriller con Shailene Woodley. L'agente di polizia, con un passato problematico, viene reclutata dall'FBI per rintracciare un assassino che terrorizza la città. Con una trama avvincente e un’interpretazione intensa, il film promette di mantenere alta la suspense. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, trovi Le confessioni, un film di Roberto Andò con Toni Servillo e Pierfrancesco Favino. Ambientato in un albergo di lusso durante un incontro del G8 dei ministri dell’economia, la pellicola esplora le dinamiche di potere e i segreti che emergono durante la riunione per decidere il futuro del mondo occidentale. Blue Beetle, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, racconta la genesi del supereroe DC Comics interpretato da Xolo Mariduena. Scelto da un potente scarabeo alieno, Jaime Reyes viene inglobato da un'armatura senziente e parlante che lo rende invincibile, con Susan Sarandon nel cast.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Mia e il leone bianco racconta la toccante storia di Mia, che si trasferisce in Sudafrica con i genitori e stringe un profondo legame con un cucciolo di leone bianco. La pellicola, con Daniah De Villiers e Mélanie Laurent, esplora l'amicizia tra una giovane ragazza e un animale selvaggio. Honest Thief, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, è un action adrenalinico con Liam Neeson e Jai Courtney. Un rapinatore di banche decide di costituirsi e cambiare vita, ma viene tradito da un gruppo di poliziotti corrotti che cercano di incastrarlo. L'evocazione - The Conjuring, su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 sul canale 306, è il primo capitolo della saga horror che segue una coppia di investigatori dell’occulto nel New England degli anni '70, mentre cercano di fermare una terribile strega.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Mamma Mia! è un musical con Meryl Streep e Pierce Brosnan, basato sulle canzoni degli Abba. La storia segue Sophie, che per il suo matrimonio invita tre ex amanti della madre, sperando di scoprire l'identità del padre. Vita segreta di Maria Capasso, in onda su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, vede Luisa Ranieri nel ruolo di una donna che, dopo la morte del marito, si trova coinvolta nel mondo del crimine. Diventa amante e complice di un malavitoso mentre scala il mondo della malavita. Infine, Ocean's Twelve, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, è il sequel di "Ocean's Eleven" diretto da Steven Soderbergh. Gli undici di Ocean devono organizzare tre colpi in Europa per restituire i soldi del primo colpo, con un cast stellare e un mix di azione e commedia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, riprende Aquaman e il regno perduto, mentre Shakespeare in Love, in onda su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, continua a offrire un'epica love story con Gwyneth Paltrow e un cast eccezionale.

