Guida TV Sky Cinema e NOW: Veloce come il vento, Mercoledi 25 Settembre 2024

Mercoledi 25 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Veloce come il vento di Matteo Rovere vede Stefano Accorsi e Matilda De Angelis come protagonisti. La trama segue una giovane appassionata di motori che, dopo la morte del padre, ritrova suo fratello, un pilota diventato tossicodipendente, con cui dovrà affrontare nuove sfide. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, viene proposto il capolavoro di Brian De Palma The Untouchables - Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Ambientato nella Chicago del 1930, il film racconta la lotta di una squadra speciale contro il crimine organizzato di Al Capone. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, la commedia Omicidio a Los Angeles con Mel Gibson e Charlie Hunnam vede un ex poliziotto uscire dal suo rifugio per risolvere un omicidio di cui è stato accusato un noto attore televisivo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, Barely Lethal - 16 anni e spia è un action con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Una giovane addestrata come assassina fin da piccola sogna una vita normale e trova l'occasione per cambiare il suo destino con una nuova missione. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, torna Harrison Ford in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto capitolo della saga, dove il famoso archeologo affronta una nuova avventura alla ricerca di una reliquia dai poteri soprannaturali, pedinato dai sovietici. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, The Game - Nessuna regola con Michael Douglas e Sean Penn, diretto da David Fincher, narra la storia di un uomo d'affari che riceve un insolito regalo dal fratello: l'iscrizione a un gioco che si trasforma rapidamente in un incubo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, Ritorno a Cold Mountain è una toccante storia d'amore ambientata durante la Guerra di Secessione, con Nicole Kidman e Jude Law. Un soldato ferito affronta un pericoloso viaggio per tornare dalla donna che ama. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Clint Eastwood dirige Matt Damon in Hereafter, un film che esplora il mistero della vita dopo la morte. Le vicende di un uomo capace di parlare con i defunti si intrecciano con quelle di una donna sopravvissuta a un evento traumatico e di un bambino in cerca di risposte. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Ghostbusters II riporta Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver in azione. Gli Acchiappafantasmi affrontano una nuova minaccia paranormale nei sotterranei di New York, tra risate e avventure.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene riproposta la commedia romantica Which Brings Me To You - Storia Di Una Confessione, con Lucy Hale e Nat Wolff, dove due sconosciuti si incontrano a un matrimonio e, dopo un momento di passione, la loro relazione prende una piega inaspettata. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, il capolavoro di Pedro Almodovar Volver - Tornare con Penelope Cruz racconta la storia di una famiglia di sole donne, unite da un omicidio, un lutto e la sorprendente ricomparsa di una persona cara.

