Guida TV Sky Cinema e NOW: Hannibal, Martedi 8 Ottobre 2024

Martedi 8 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, potrai vedere Hannibal, il sequel di "Il silenzio degli innocenti" diretto da Ridley Scott. Anthony Hopkins torna nei panni del terribile Hannibal Lecter, fuggito dal manicomio e rifugiatosi a Firenze, dove due vecchie conoscenze si mettono sulle sue tracce. Il cast stellare include Julianne Moore e Gary Oldman, promettendo un thriller avvincente e cupo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, c'è Supernova, un toccante road movie con Colin Firth e Stanley Tucci. La storia segue Tusker e Sam, una coppia che affronta la diagnosi di demenza precoce di Tusker con un viaggio nei luoghi significativi del loro amore. Il film esplora con delicatezza e sensibilità il tema della malattia e dell'amore. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, puoi assistere a Star Trek - Il futuro ha inizio, il reboot firmato da J.J. Abrams che racconta la prima missione di Kirk e Spock a bordo dell'Enterprise. Con Chris Pine e Zachary Quinto, il film ha ottenuto l'Oscar per il miglior trucco, riportando in auge l'iconica saga di fantascienza con nuove generazioni di fan.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, c'è l'avventura I viaggiatori, un film Sky Original che segue un gruppo di adolescenti catapultati nella Roma del 1939 durante la ricerca di un fratello scomparso. L'emozionante viaggio nel tempo li porterà a confrontarsi con la realtà di una città sull'orlo della Seconda Guerra Mondiale. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, non perderti Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, con Sylvester Stallone e Dave Bautista. Ray Breslin, esperto in sistemi di sicurezza, si trova a dover liberare un amico imprigionato in una struttura ipertecnologica, in un film ricco di azione e tensione. Per gli amanti del revenge movie, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, c'è Dead Shot - Vendetta disperata, un altro titolo Sky Original. Ambientato nella Londra degli anni '70, segue un ex paramilitare irlandese che cerca vendetta dopo l'uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, puoi vedere The Good House, con Sigourney Weaver e Kevin Kline. Il film, tratto dal romanzo di Ann Leary, segue una talentuosa agente immobiliare costretta ad affrontare i suoi problemi di alcolismo quando una vecchia fiamma riaccende sentimenti mai sopiti. Se preferisci un dramma carcerario, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 va in onda Le ali della libertà, un classico con Tim Robbins e Morgan Freeman tratto da un racconto di Stephen King. La storia ruota intorno a un bancario ingiustamente condannato per omicidio che, mentre sogna la fuga, stringe una profonda amicizia con un altro detenuto. Per un tocco di comicità, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, puoi ridere con Una pallottola spuntata, il primo capitolo della famosa saga comica con Leslie Nielsen nei panni di un imbranato detective che deve proteggere la Regina d'Inghilterra, dando vita a una serie di situazioni surreali e divertenti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 torna Romeo è Giulietta, la commedia degli equivoci di Giovanni Veronesi, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 puoi rivedere Il padrino, il capolavoro di Francis F. Coppola vincitore di 3 Oscar, che racconta l'ascesa di Mike Corleone nel mondo della malavita.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Hannibal

Anthony Hopkins, Julianne Moore e Gary Oldman nel sequel di Ridley Scott. Fuggito dal manicomio, Hannibal Lecter si rifugia a Firenze, ma due vecchie conoscenze lo braccano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Supernova

Colin Firth e Stanley Tucci in uno struggente road movie. Dopo la diagnosi di demenza precoce, Tusker e Sam intraprendono un viaggio per rivisitare i luoghi che hanno segnato il loro amore.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Star Trek - Il futuro ha inizio

J.J. Abrams firma il primo capitolo della trilogia reboot con Chris Pine e Zachary Quinto. A bordo dell' Enterprise, Kirk e Spock affrontano la loro prima missione. Oscar per il trucco.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I viaggiatori

Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull'orlo del conflitto mondiale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno

Sylvester Stallone, Dave Bautista e 50 Cent in azione. Ray Breslin, esperto in sistemi di massima sicurezza, deve liberare un suo amico rinchiuso in una prigione ipertecnologica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Dead Shot - Vendetta disperata

Revenge movie targato Sky Original con Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong. Un ex paramilitare irlandese è testimone dell’assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche. Ferito e creduto morto, l’uomo riesce a fuggire e presto cercherà vendetta per la strade della Londra degli anni 70.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le ali della libertà

Tim Robbins e Morgan Freeman nel dramma carcerario tratto da Stephen King. Mentre sogna la fuga, un bancario condannato per omicidio stringe una grande amicizia con un altro detenuto

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata

Primo capitolo della mitica saga comica con Leslie Nielsen. Un detective imbranato deve proteggere la Regina d'Inghilterra, ma riuscirà a cacciarsi nelle situazioni più assurde.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Romeo è Giulietta

Giovanni Veronesi dirige una commedia degli equivoci sul mondo del teatro e sul tema dell'identità con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. Scartata da un burbero regista per il ruolo di Giulietta, una giovane attrice si traveste da uomo e ottiene la parte di Romeo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il padrino

3 Oscar al primo capitolo della saga di Francis F. Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino. Dopo l'attentato al padre, Mike comincia l'ascesa nella malavita a capo della famiglia Corleone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)