Guida TV Sky Cinema NOW: The Independent - Complotto per la Casa Bianca, Mercoledi 16 Ottobre 2024

Mercoledi 16 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, The Independent: Complotto per la Casa Bianca porta John Cena e Brian Cox in un thriller politico targato Sky Original. La trama segue una giovane giornalista che si imbatte in una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, in una corsa contro il tempo per portare alla luce la verità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, Sofia Coppola dirige Priscilla, un ritratto intimo che esplora la storia d'amore intensa e complessa tra Priscilla Beaulieu e il leggendario Elvis Presley, offrendo uno sguardo dietro le quinte di una delle relazioni più celebri e tormentate della storia del rock and roll. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, Apollo 13 di Ron Howard racconta la drammatica missione spaziale del 1970, con Tom Hanks al centro della storia. A seguito di un'esplosione a bordo della navicella, l'equipaggio deve lottare contro il tempo e le avversità per ritornare sulla Terra sano e salvo, in un film premiato con 2 Oscar.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, Instant Family porta sullo schermo un'emozionante commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne. La storia segue una coppia di quarantenni che decide di adottare un bambino, ma si ritrova inaspettatamente ad accogliere tre fratelli, affrontando le sfide e le gioie della nuova vita familiare. In onda su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re conclude l'epica trilogia di Peter Jackson, vincitrice di 11 Oscar. Frodo e Sam si avvicinano al Monte Fato per distruggere l'Unico Anello, mentre le forze di Sauron si preparano alla battaglia finale, in un crescendo di avventure mozzafiato. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Possession - L'appartamento del diavolo racconta una storia di orrore ispirata a fatti reali. Ambientato nel 1976, il film segue la famiglia Olmedo che, trasferitasi a Madrid, scopre che la loro nuova casa è infestata da presenze soprannaturali, in un crescendo di tensione e paura.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, Il giorno in più porta sullo schermo la commedia romantica tratta dal romanzo di Fabio Volo, che è anche protagonista accanto a Isabella Ragonese. La storia segue l'incontro casuale tra uno scapolo e una ragazza sul tram, con un destino che li porterà fino a New York, tra emozioni e sorprese. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Il discorso del re narra la storia del re Giorgio VI, interpretato da Colin Firth, e della sua lotta contro la balbuzie con l'aiuto di un logopedista eccentrico, interpretato da Geoffrey Rush. Il film, premiato con 4 Oscar, offre uno spaccato emozionante e umano del percorso del re verso l'autostima. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, Mi rifaccio vivo è una commedia surreale di Sergio Rubini, con Neri Marcorè, Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. La trama segue un imprenditore che, dopo essersi tolto la vita a causa della sua sfortuna, ottiene la possibilità di tornare sulla Terra per una seconda occasione, in un racconto divertente e riflessivo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, torna Red Dragon, il thriller che vede Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter, affiancato da Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective si rivolge al famoso psichiatra criminale per catturare un assassino conosciuto come il Lupo Mannaro, in una caccia all'uomo ricca di tensione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, il dramma sociale The Company Men esplora le conseguenze della crisi economica attraverso la storia di un dirigente, interpretato da Ben Affleck, che vede il suo stile di vita crollare dopo aver perso il lavoro. Al suo fianco, Kevin Costner e Tommy Lee Jones in una riflessione sulla resilienza e le sfide della vita moderna.

