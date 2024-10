Guida TV Sky Cinema e NOW: Run, Domenica 20 Ottobre 2024

Domenica 20 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, va in onda Run, un thriller psicologico che vede protagoniste Sarah Paulson e Keira Allen. La storia si concentra su Chloe, una giovane ragazza costretta su una sedia a rotelle, che vive sotto le attenzioni apparentemente amorevoli della madre. Tuttavia, con il passare del tempo, Chloe inizia a scoprire indizi che suggeriscono una verità nascosta e inquietante, mettendo in dubbio tutto ciò che credeva di sapere sulla sua stessa vita. La tensione cresce man mano che Chloe cerca di scoprire la verità e sfuggire al controllo della madre, in un crescendo di suspense che tiene lo spettatore col fiato sospeso. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, è il turno di C'è ancora domani, film che segna l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista. Ambientato a Roma nel 1946, il film racconta la vita di Delia, una donna che ha imparato ad accettare le sue difficoltà e le rinunce di una quotidianità difficile, ma che nutre la speranza di un futuro migliore per la propria figlia. La trama si sviluppa sullo sfondo di un'Italia che cerca di rialzarsi dopo la guerra, tra sogni, sacrifici e il desiderio di una vita diversa. La pellicola è stata accolta con entusiasmo, entrando a far parte della storia del cinema italiano per la sensibilità con cui racconta le piccole e grandi lotte di una madre. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, troviamo I tre moschettieri - D'Artagnan, un nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Alexandre Dumas. Il film, con un cast di star come Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel, ripropone le avventure del giovane D’Artagnan, deciso a diventare moschettiere del re. Coinvolto in intrighi di corte e sul campo di battaglia, si unisce ai leggendari Athos, Porthos e Aramis per affrontare avversari temibili e proteggere l'onore della Francia. L’azione e la fedeltà allo spirito avventuroso del romanzo originale rendono questa versione un’esperienza epica.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD, si può vedere The Amazing Mr. Blunden, una produzione Sky Original che porta in scena un classico racconto gotico di Natale. La trama segue una donna che riceve un’offerta di lavoro come custode di una dimora antica e misteriosa, da parte del carismatico Mr. Blunden. Ben presto, la protagonista scopre che la casa potrebbe essere infestata e che nasconde segreti che affondano le radici nel passato. Il film intreccia mistero, magia e atmosfere natalizie, creando una storia adatta a tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD alle 21:00 propone Belly of the Beast - Ultima missione, un film d'azione con Steven Seagal. La storia segue un ex agente della CIA che torna in azione quando sua figlia viene rapita da un gruppo di terroristi in Thailandia. Determinato a salvarla, intraprende una missione pericolosa, affrontando nemici spietati e sfoderando le sue abilità nelle arti marziali. Tra inseguimenti, combattimenti spettacolari e un ritmo incalzante, il film offre un mix di adrenalina e tensione. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, c’è Lo squalo, il leggendario film di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il genere dei blockbuster. La trama segue il terrore che si diffonde su una tranquilla isola dell'Atlantico quando un gigantesco squalo bianco inizia a mietere vittime tra i bagnanti. Un poliziotto locale, un biologo marino e un cacciatore di squali uniscono le forze per fermare la creatura. Con le sue scene iconiche e la colonna sonora indimenticabile, "Lo squalo" rimane un capolavoro intramontabile del cinema.

Sky Cinema Romance HD alle 21:00 presenta Tutto può cambiare, una commedia romantica che vede Keira Knightley e Mark Ruffalo protagonisti. La storia segue Gretta, una cantautrice inglese che, dopo la fine di una relazione, viene notata da un produttore discografico in crisi. I due decidono di collaborare per realizzare un album a basso costo, registrando per le strade di New York. Questa inusuale collaborazione darà una svolta alle loro vite, permettendo loro di riscoprire la passione per la musica e l’amore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, il film The Wrestler di Darren Aronofsky racconta la storia di Randy "The Ram" Robinson, interpretato da Mickey Rourke. Randy è un ex campione di wrestling che, nonostante l'età e i problemi di salute, desidera tornare sul ring per ritrovare un senso di identità e cercare di ricucire il rapporto con la figlia, interpretata da Evan Rachel Wood. La pellicola offre uno sguardo crudo e autentico sulla vita di un uomo in lotta contro i propri demoni, che cerca una redenzione personale e professionale. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, va in onda Cambia la tua vita con un click, una commedia con Adam Sandler e Kate Beckinsale. La trama ruota attorno a Michael, un architetto stressato che trova un telecomando magico in grado di controllare il tempo. All'inizio, Michael usa il telecomando per saltare le parti noiose della sua vita, ma presto si rende conto che giocare con il tempo ha delle conseguenze. Tra risate e momenti di riflessione, il film offre una lezione sull'importanza di vivere appieno ogni momento.

Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 ripropone John Wick 4, con Keanu Reeves nuovamente nei panni del leggendario sicario. Dopo essere stato braccato dalla Tavola Alta, John Wick affronta la sua sfida finale per ottenere la libertà, intraprendendo un viaggio che lo porta in giro per il mondo e mettendosi contro nemici vecchi e nuovi. Le sequenze d'azione ad alto tasso di adrenalina e la regia di Chad Stahelski rendono questo capitolo un'esperienza imperdibile per gli appassionati della saga. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, va in onda Troppo azzurro, il film di Filippo Barbagallo che riflette sui timori e le incertezze dei giovani. La storia di Dario, un venticinquenne che fatica a emanciparsi dalla sicurezza offerta dalla famiglia, si sviluppa tra i colori e le sfide di un'estate romana. Le nuove amicizie e le situazioni inaspettate lo porteranno a confrontarsi con se stesso e a uscire dalla sua comfort zone, in un racconto di crescita personale che tocca temi profondi con un tocco di leggerezza.

Run

Thriller psicologico con Sarah Paulson e Keira Allen. Costretta su una sedia a rotelle, la giovane Chloe scopre che le amorevoli cure di sua madre nascondono una verità inaspettata.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Ora disponibile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Amazing Mr. Blunden

Adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve dal misterioso Mr. Blunden l'offerta di lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Belly of the Beast - Ultima missione

Steven Seagal in uno spy-action nel segno delle arti marziali. Un ex agente della Cia torna in azione per salvare la figlia, rapita da una banda di terroristi in Thailandia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Lo squalo

3 Oscar e 1 Golden Globe allo spettacolare blockbuster di Steven Spielberg con Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss. Un feroce squalo semina il terrore in un’isola dell’Atlantico.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutto può cambiare

Keira Knightley e Mark Ruffalo in una commedia sul mondo della musica. Una timida cantante inglese viene notata da un produttore discografico in crisi. Insieme cambieranno il loro destino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Wrestler

Mickey Rourke e Marisa Tomei nel film The Wrestler di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008. Con l’animo e il fisico spezzato, Randy vuole ottenere il ritorno sul ring e il perdono della figlia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cambia la tua vita con un click

Adam Sandler e Kate Beckinsale in una brillante commedia. Un architetto, con l’aiuto di un telecomando magico, cercherà di gestire al meglio la vita familiare e quella lavorativa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

John Wick 4

Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la libertà, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Troppo azzurro

Filippo Barbagallo dirige e interpreta un film sui dubbi e le paure dei giovani di oggi. Dario, 25 anni, è intimidito dalla vita e ancora aggrappato ai genitori, ma durante un'estate romana, la frequentazione di due ragazze lo costringe a sfidare la sua comfort zone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)