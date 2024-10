Guida TV Sky Cinema e NOW: Blackhat, Giovedi 24 Ottobre 2024

Giovedi 24 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, avrai l'opportunità di vedere Blackhat, un thriller diretto da Michael Mann che vede Chris Hemsworth nei panni di Nick Hathaway, un hacker rinchiuso in prigione. Quando un misterioso attacco informatico colpisce diverse istituzioni, l'FBI decide di arruolarlo per fermare il cybercriminale, dando vita a un'avvincente corsa contro il tempo tra tecnologia e criminalità. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 Vangelo Secondo Maria, un film Sky Original con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann. Diretto da Paolo Zucca e tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti, questo film racconta una storia d'amore universale che combina elementi antichi con una freschezza originale, esplorando le dinamiche delle relazioni umane in un contesto inusuale. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, non perdere Le quattro piume, un kolossal avventuroso con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Ambientato alla fine dell'800, il film narra la storia di un ufficiale britannico che, accusato di codardia, si dimostra un vero eroe, affrontando prove straordinarie in un contesto di guerra e onore.

Sky Cinema Family HD trasmette alle 21:00 Beethoven, una commedia spassosa che racconta le disavventure di un irrequieto cane San Bernardo. Con la sua energia travolgente, Beethoven provoca una serie di epici disastri in una famiglia californiana, ma quando si tratta di affrontare un pericolo, tutti si uniranno per difenderlo, creando momenti esilaranti e commoventi. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, scopri Blue Beetle, il film che racconta le origini del supereroe della DC Comics interpretato da Xolo Mariduena. Jaime Reyes viene scelto da un potente scarabeo alieno e si ritrova coinvolto in un'avventura incredibile quando un'armatura senziente e parlante lo rende invincibile, portandolo a scoprire il suo destino. Sky Cinema Suspense HD presenta alle 21:00 Un tranquillo weekend di paura, un cult diretto da John Boorman con Jon Voight e Burt Reynolds. Quattro amici partono per un weekend nella natura degli Appalachi, ma quello che doveva essere un momento di relax si trasforma in un incubo da cui tentano disperatamente di fuggire, regalando una tensione palpabile e momenti di suspense.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, potrai gustare Poli opposti, una commedia romantica con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La storia segue Stefano, un terapista di coppia, e Claudia, un avvocato divorzista, che si trovano a fronteggiare un'inaspettata attrazione, creando dinamiche divertenti e riflessioni sulle relazioni moderne. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00, è in programma Angeli d'acciaio, un film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul, che ha valso a Anjelica Huston un Golden Globe. Ambientato nei primi anni del '900, il film narra la lotta di un gruppo di attiviste americane per il diritto di voto delle donne, un tema di grande rilevanza sociale. Sky Cinema Comedy HD presenta alle 21:00 Tonno spiaggiato, una black comedy con Frank Matano nel ruolo di un killer per amore. Francesco, per riconquistare la sua ex fidanzata, decide di compiere un atto estremo e stravagante, dando vita a una serie di eventi comici e assurdi che metteranno alla prova la sua determinazione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15, avrai la possibilità di rivedere French Girl, una vivace commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. La trama segue un insegnante di Brooklyn che, mentre sta per chiedere la mano alla sua fidanzata, si trova a fare i conti con una sua vecchia fiamma, portando a situazioni divertenti e nostalgiche. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, potrai rivedere Dogman, un film diretto da Luc Besson con Caleb Landry Jones. Questa favola amara esplora la vita di Douglas, un ragazzo segnato dalla violenza familiare che trova conforto nell'amore per i cani, un racconto che colpisce per la sua profondità emotiva e la capacità di affrontare tematiche complesse.

Blackhat

Michael Mann dirige Chris Hemsworth in un thriller 'digitale'. Gli attacchi di un misterioso hacker convincono l’Fbi a servirsi di Nick Hathaway, pirata informatico rinchiuso in prigione.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vangelo Secondo Maria

Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di Vangelo Secondo Maria nuovo film Sky Original. Una storia di amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Le quattro piume

Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell'800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beethoven

Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provocherà epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blue Beetle

La genesi del supereroe della DC Comics, interpretato da Xolo Mariduena, in un film con Susan Sarandon. Scelto da un potente scarabeo di fattura aliena, Jaime Reyes viene inglobato da un'armatura senziente e parlante, che lo rende suo malgrado invincibile.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Un tranquillo weekend di paura

Jon Voight e Burt Reynolds nel cult di John Boorman. Un weekend nella natura degli Appalachi si trasforma in un incubo da cui quattro amici cercano di fuggire

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Poli opposti

Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Stefano è un terapista di coppia; Claudia è un avvocato divorzista. Fra i due nasce un'inaspettata attrazione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tonno spiaggiato

Black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

French Girl

French Girl è una frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dogman

Luc Besson dirige Caleb Landry Jones in una favola amara in concorso a Venezia. Vittima fin da bambino delle violenze del padre, Douglas trova la salvezza nell'amore per i cani.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)